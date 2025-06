Rede D’Or: excelência em Qualidade Técnica que redefine padrões na saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Rede D'Or acredita que o paciente merece um cuidado baseado nas melhores práticas, na segurança e na transparência. Por isso, investe no Programa de Qualidade Técnica mais robusto da América Latina, consolidando-se como referência em saúde no Brasil e elevando os padrões de atendimento no país.

Esse programa é sustentado em três pilares:

acreditação dos hospitais;

monitoramento rigoroso de indicadores;

transparência na divulgação dos resultados.

Cada etapa é voltada para ampliar a confiança e a segurança de quem escolhe a Rede D'Or.

Qualidade aplicada à realidade

A acreditação é uma certificação que confirma a excelência no cuidado e na segurança assistencial. A Rede D'Or adota metodologias reconhecidas pela ISQua, como a Joint Commission International (JCI), a principal acreditadora do mundo, além de certificações da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), Qmentum International, National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (Niaho) e Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Hoje, 90% dos hospitais da Rede D’Or são acreditados — e os 10% restantes já estão em processo para obtenção da acreditação. Desses hospitais acreditados, 55% possuem acreditações internacionais. Entre os hospitais certificados pela JCI no Brasil, 40% pertencem à Rede D’Or.

Monitoramento de indicadores com dupla auditoria

A Rede D'Or monitora 53 indicadores de qualidade assistencial em suas 79 unidades, localizadas em 13 estados e no Distrito Federal. Esses indicadores passam anualmente por uma revisão minuciosa de especialistas, garantindo a atualização com as melhores práticas clínicas.

O diferencial do programa é a dupla auditoria: primeiro, uma equipe interna especializada audita os dados coletados; depois, uma auditoria externa e independente valida essas informações.



“Esse processo meticuloso e pioneiro, de dupla validação, garante a acurácia dos dados e a confiabilidade dos indicadores em todos os hospitais, assegurando o mesmo padrão de excelência técnica em qualquer unidade”, diz Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa da Rede D’Or.

Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa da Rede D’Or - Divulgação/Rede D'Or

Transparência na divulgação dos resultados

Desde 2022, a Rede D'Or lidera a divulgação pública de seus indicadores de qualidade técnica, reforçando seu compromisso com a transparência. Essa prática permite que pacientes e parceiros tomem decisões mais seguras, baseadas em informações confiáveis.

Os resultados da Rede D'Or se destacam em bases de comparação nacionais como a da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e a da Epimed, que avalia UTIs em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Na última análise, 89% das unidades da Rede D'Or foram reconhecidas entre as de melhor desempenho clínico, conquistando a premiação UTI Top Performer e/ou UTI Eficiente. A cada quatro UTIs reconhecidas no país, uma pertence à Rede D'Or.

- Artes/SJCC

Reputação reconhecida

O programa de qualidade técnica da Rede D'Or não apenas transforma a experiência dos pacientes, mas também é reconhecido no Brasil e no exterior. A instituição foi eleita “Empresa da Década” em Serviços Médicos pelo Valor 1000 e representa 25% dos hospitais premiados no ranking World’s Best Hospitals 2025, da revista Newsweek, com 28 hospitais listados — sete a mais que no ano anterior.

Em sustentabilidade, a Rede D'Or mantém o Selo Ouro no programa GHG Protocol, integra o anuário The Sustainability Yearbook da S&P Global ESG Scores e faz parte, pelo segundo ano consecutivo, do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Para a Rede D'Or, as certificações e os prêmios são importantes, mas o objetivo central é sempre a melhoria do cuidado ao paciente. A instituição promove uma cultura de segurança em todas as unidades, incentivando os profissionais a identificar oportunidades de melhoria e compartilhar boas práticas.

Com seu programa de qualidade técnica, a Rede D'Or reafirma diariamente seu compromisso com a excelência, a inovação e o cuidado genuíno com cada paciente.