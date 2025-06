São João de Petrolina 2025: festa celebra a tradição que é a cara da gente; veja programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Artistas como João Gomes, Leo Santana, Claudia Leitte e Alok se apresentam no palco principal, atraindo turistas de diversas cidades

O ciclo junino chegou de vez, e é a hora de Petrolina virar a protagonista: do dia 13 a 23 de junho, o público conta com uma grande festa que une tradição, inovação e a importância da cultura nordestina.

A programação reúne mais de 100 atrações, que vão desde nomes conhecidos da música nacional a elementos ricos do Sertão, como vaquejada e concurso de quadrilhas juninas.

Para esta edição, o São João de Petrolina adota o tema de 'É a Cara da Gente', valorizando o povo local e também todo o Nordeste e sua identidade. O resultado é uma festa repleta de atrações para todos os gostos, fomentando a cultura e economia local.

Ciclo junino

Concursos de Quadrilhas fazem parte da programação do São João de Petrolina - Divulgação

As festividades juninas de Petrolina tiveram início em abril deste ano, onde aconteceu a tradicional Exporajada, seguida da Vaquejada e o inédito projeto 'Para Sempre São João', que visa preservar as tradições nordestinas.

O público também pode curtir os Concursos de Quadrilhas (infantil e adulto), a tradicional Jecana, o Concerto Junino da Filarmônica e o Festival de Sanfoneiros.

Programação 'arretada'

A programação do São João de Petrolina se divide em diferentes polos, tendo como o principal o Pátio Ana das Carrancas. Entre as atações estão João Gomes, Gusttavo Lima, Luan Santana, Nattan, Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon e muito mais.

Em outro polo, na Praça da Sementeira, o São João na Praça traz a clássica festa popular, com trios pé de serra e muito forró para aproveitar o arrasta-pé durante os dias 13, 14, 19, 20 e 21, 26, 27, 28, 29 de junho.

Além dos shows, a programação também conta com a Festa de Santo Antônio na próxima sexta (13), e a Corrida dos Namorados no dia 21, às 17h.

Em mais uma edição, o Forró do Vovô e da Vovó agitam o público da melhor idade, na segunda-feira (16), enquanto o Forró da Acessibilidade estreia na terça-feira (17). Por fim, o Forró da Espora e a última Missa do Vaqueiro ocorrem, respectivamente, nos dias 28 e 29 de junho.

Economia em festa

A estimativa é que o São João de Petrolina capitalize cerca de R$ 320 milhões na economia local, gerando 17 mil empregos diretos e indiretos. A rede de hotel da região também se prepara para a chegada dos turistas, com um público de 50 mil passageiros desembarcando durante o período junino. Outros setores, como gastronômico, de transportes e artesanato, também serão impactados positivamente com a festa.

A Prefeitura de Petrolina tem a expectativa de mais de 1 milhão de pessoas circulando neste São João, já que o local é um dos principais destinos do São João no Nordeste.

Programação do polo Ana das Carrancas em Petrolina

Simone Mendes em show no terceiro dia do 31º Festival de Inverno de Garanhuns - FELIPE SOUTO MAIOR/FUNDARPE

13 de Junho - Sexta-Feira

Leonardo

Bell Marques

Pablo

Iguinho & Lulinha

Marcynho Sensação

Taty Girl

14 de Junho - Sábado

Simone Mendes

À Vontade (Zezo | Luan Estilizado | Raí Saia Rodada)

Seu Desejo

Tayrone

Manu Batidão

Elisson Castro



15 de Junho - Domingo

Imagem de Alceu Valença no encerramento do Carnaval do Recife 2025 - MAURÍCIO FERRY/PCR

O Grande Encontro (Alceu Valença | Elba Ramalho | Geraldo Azevedo)

Eduardo Costa



Desejo de Menina

Fabinho Testado

Guilherme Dantas

Fabiana Santiago

18 de Junho - Quarta-Feira

Zezé de Camargo e Luciano

Matheus e Kauan

Leo Santana

Tarcísio do Acordeon

Dorgival Dantas

Nuzio Medeiros

19 de Junho - Quinta-Feira

Wesley Safadão

Henry Freitas

Natanzinho Lima

Murilo Huff

Eric Land

Heitor Costa



20 de Junho Sexta-Feira

Nattan + Menos é Mais



Léo Foguete



Felipe Amorim



Zé Vaqueiro



Ana Costa

21 de Junho - Sábado

Gusttavo Lima

Xand Avião

Alok

João Gomes

Jonas Esticado

Arthurzinho



22 de Junho - Domingo

Luan Santana - ALISSON DEMÉTRIO/DIVULGAÇÃO

Luan Santana

Bruno & Marrone

Mari Fernandez

Calcinha Preta

Ávine Vinny

Bruno & Denner

23 de Junho - Segunda-Feira