JC e Educa realizam um dos maiores eventos sobre educação do País, com Rossandro Klinjey e convidados; veja como assistir
A terceira edição do JC Educação acontece na quinta-feira (11) com convidados especiais, em parceria com a Educa; saiba como assistir ao vivo
O Jornal do Commercio em parceria com a Educa realiza um dos maiores eventos sobre educação do País, com foco na saúde mental e abordagens socioemocionais nas escolas.
A terceira edição do JC Educação acontece nesta quinta-feira (11), no Auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.
Em parceria com o Educa, o evento trata do tema Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo.
A edição será realizada para convidados, mas será possível acompanhar a transmissão ao vivo, através do YouTube do JC Play. O convite para o evento presencial também se estende aos integrantes das escolas patrocinadoras do evento:
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)
Centro Universitário Tiradentes – UNIT E Faculdade Tiradentes- FITS
Colégio Anita Gonçalves
Colégio de Boa Viagem
Colégio GGE
Colégio Mackenzie
Colégio Motivo
Colégio Núcleo
Colégio Saber Viver
Colégio Studio Class
Escola Eleva
Sobre o evento
A apresentação é da jornalista Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação, do JC. "Ao abordar a saúde mental nas escolas, como um desafio coletivo, o evento se mostra alinhado com discussões urgentes que exigem escuta e ação. Trata-se de um espaço essencial para reunir todos que lutam por uma educação de qualidade no país", diz a jornalista.
As palestras serão conduzidas pelo psicólogo Rossandro Klinjey (cofundador e embaixador da Educa), o executivo Jaime Ribeiro (cofundador e CEO da Educa), a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, e o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.
Na sexta-feira (12), haverá a publicação de um caderno especial no JC sobre o tema do evento, com análises, artigos e experiências de escolas sobre saúde mental e abordagens socioemocionais no ambiente escolar.
Para conferir, você poderá acessar a edição através do Portal JCPE ou pelo aplicativo JCPE, disponível nas lojas de aplicativos para celulares, como App Store e Google Play.
Cronograma
- 9h00 - Coffeebreak para os convidados
- 9h30 - Mirella Araújo apresenta, chama os convidados e agradece os patrocinadores
- 9h30 às 10h - Apresentação do executivo Jaime Ribeiro
- 10h às 11h - Apresentação do psicólogo Rossandro Klinjey
- 11h às 11h15 - Apresentação do secretário Gilson Monteiro
- 11h15 às 11h30 - Apresentação da secretária Cecília Cruz
- 11h30h às 12h – Abre para perguntas
- 12h – Encerramento do evento
A Educa
Através de programas socioemocionais, a Educa apoia as escolas parceiras a desenvolvem as competências socioemocionais para todas as pessoas envolvidas no ecossistema educacional: alunos, pais e responsáveis, educadores e líderes escolares.