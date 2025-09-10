fechar
JC Educação | Notícia

JC e Educa realizam um dos maiores eventos sobre educação do País, com Rossandro Klinjey e convidados; veja como assistir

A terceira edição do JC Educação acontece na quinta-feira (11) com convidados especiais, em parceria com a Educa; saiba como assistir ao vivo

Por Fernanda Cysneiros Publicado em 10/09/2025 às 14:19 | Atualizado em 10/09/2025 às 15:57
terceira edição do JC Educação acontece nesta quinta-feira (11), no Auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação
terceira edição do JC Educação acontece nesta quinta-feira (11), no Auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

Jornal do Commercio em parceria com a Educa realiza um dos maiores eventos sobre educação do País, com foco na saúde mental e abordagens socioemocionais nas escolas. 

A terceira edição do JC Educação acontece nesta quinta-feira (11), no Auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Em parceria com o Educa, o evento trata do tema Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo.

A edição será realizada para convidados, mas será possível acompanhar a transmissão ao vivo, através do YouTube do JC Play. O convite para o evento presencial também se estende aos integrantes das escolas patrocinadoras do evento:

  • Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

  • Centro Universitário Tiradentes – UNIT E Faculdade Tiradentes- FITS

  • Colégio Anita Gonçalves

  • Colégio de Boa Viagem

  • Colégio GGE

  • Colégio Mackenzie

  • Colégio Motivo

  •  

    Colégio Núcleo

  • Colégio Saber Viver

  •  

    Colégio Studio Class

  • Escola Eleva

Sobre o evento

A apresentação é da jornalista Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação, do JC. "Ao abordar a saúde mental nas escolas, como um desafio coletivo, o evento se mostra alinhado com discussões urgentes que exigem escuta e ação. Trata-se de um espaço essencial para reunir todos que lutam por uma educação de qualidade no país", diz a jornalista.

As palestras serão conduzidas pelo psicólogo Rossandro Klinjey (cofundador e embaixador da Educa), o executivo Jaime Ribeiro (cofundador e CEO da Educa), a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, e o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.

Na sexta-feira (12), haverá a publicação de um caderno especial no JC sobre o tema do evento, com análises, artigos e experiências de escolas sobre saúde mental e abordagens socioemocionais no ambiente escolar. 

Para conferir, você poderá acessar a edição através do Portal JCPE ou pelo aplicativo JCPE, disponível nas lojas de aplicativos para celulares, como App Store e Google Play.

Cronograma

  • 9h00 - Coffeebreak para os convidados
  • 9h30 - Mirella Araújo apresenta, chama os convidados e agradece os patrocinadores
  • 9h30 às 10h - Apresentação do executivo Jaime Ribeiro
  • 10h às 11h - Apresentação do psicólogo Rossandro Klinjey 
  • 11h às 11h15 - Apresentação do secretário Gilson Monteiro
  • 11h15 às 11h30 - Apresentação da secretária Cecília Cruz
  • 11h30h às 12h – Abre para perguntas
  • 12h – Encerramento do evento

A Educa

Através de programas socioemocionais, a Educa apoia as escolas parceiras a desenvolvem as competências socioemocionais para todas as pessoas envolvidas no ecossistema educacional: alunos, pais e responsáveis, educadores e líderes escolares.

