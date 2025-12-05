Barragem Panelas II é inaugurada após 10 anos de atraso e volta a operar em Cupira, no Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Panelas II entra em funcionamento e integra sistema de barragens que promete reduzir enchentes e ampliar segurança hídrica na Zona da Mata

A cerimônia de inauguração da Barragem Panelas II, em Chã de Panelas, zona rural de Cupira, marcou a retomada do funcionamento do equipamento após 10 anos de atraso.

Prefeitos, secretários municipais e autoridades estaduais e federais, como o presidente Lula, acompanharam o evento, que reuniu população local e de várias cidades vizinhas.

A necessidade da barragem

Uma moradora relatou o medo vivido em enchentes anteriores. "Era desespero, muito desespero para todos os moradores de Belém de Maria. Não só foi uma vez só que eu perdi minhas coisas, que não dava tempo de salvar nada".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao local acompanhado de comitiva, ao lado da governadora Raquel Lyra, ministros e assessores. Antes do acionamento, houve uma visita técnica à estrutura.

Conjunto de barragens do sistema

O sistema de Panelas II foi ligado e entrou em operação, integrando o conjunto de cinco barragens que compõem o sistema de controle e regularização de cheias em Pernambuco. Segundo a equipe responsável, fazem parte do complexo:

A barragem de Serro Azul, já entregue e em funcionamento

A barragem Panelas 2

As barragens Barra de Iguabiraba, Gatos e Malô dos Gatos

A barragem de Igarapéba, em São Benedito do Sul, que teve a ordem de serviço assinada no evento

O objetivo do complexo é amortecer picos de vazão, proteger áreas urbanas vulneráveis e assegurar regularização hídrica para abastecimento.

Parceria entre governos retomou as obras

As obras ficaram paradas por 10 anos e foram retomadas em janeiro de 2024, por meio de parceria entre o governo federal e o governo do estado.

Durante o acionamento, o presidente falou sobre a importância da obra. "Enquanto não tiver água na torneira de todos os cidadãos de Pernambuco, eu não vou descansar. Enquanto a água não for sinônimo de bênção e não de medo e morte, nós não iremos descansar".

Os investimentos na barragem Panelas II foram de cerca de R$ 66 milhões. Quase 200 mil pessoas das cidades de Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros devem ser beneficiadas.

Igarapeba terá obras retomadas

Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para retomada das obras da barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul.

O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do estado detalhou os investimentos: "em um ano nós revisamos o projeto, atualizamos o orçamento, fizemos a licitação e a obra está reiniciando agora. Então é uma obra que vai receber mais, no final o investimento total vai ser de 280 milhões de reais, contando que já foi investido no passado"

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais