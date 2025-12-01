Regulamento Troféu Danado de Bom 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Troféu Danado de Bom é um concurso cultural, que por meio de votação vai escolher a música do São João 2025. Acompanhe aqui o regulamento.

Clique aqui e escute a matéria

1. O Troféu Danado de Bom é um projeto promovido pelo Sistema Jornal do Commercio Interior, com o propósito de escolher, juntamente com o nosso público, seja, internautas, ouvintes e telespectadores, a música do São João 2025.



2. O Troféu Danado de Bom é um concurso cultural, que por meio de votação vai escolher a música do São João 2025. A votação será online, através do site https://interior.ne10.uol.com.br/trofeu-danado-de-bom/.



3. A votação inicia no dia 30 de maio de 2025 às 08h e se encerra às 22h do dia 30 de junho de 2025. A votação é aberta a quem quiser participar e é possível votar quantas vezes quiser nas músicas participantes.



4. As músicas participantes serão selecionadas com base nas listas de músicas mais pedidas nas principais rádios e nas mais ouvidas nas plataformas de música em período anterior a votação.



5. Os artistas, intérpretes das músicas selecionadas, serão comunicados da seleção e após autorização dos mesmos, as músicas entrarão em votação.



6. A música mais votada no período citado acima será a grande vencedora. A divulgação do resultado será no dia 01/07/2025 às 12h. O resultado da votação será amplamente divulgado no site da votação e também nos meios de comunicação do Sistema Jornal do Commercio.



7. O artista, intérprete da música ganhadora, receberá o Troféu Danado de Bom referente ao ano de 2025.



8. Os prêmios serão entregues em até 06 (seis) meses após o a divulgação do resultado da votação, em dia e local a ser definido em comum acordo entre as partes.

9. Os artistas participantes autorizam a utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação da votação, bem como, para divulgação da música ganhadora.