Regulamento Troféu Danado de Bom 2025

O Troféu Danado de Bom é um concurso cultural, que por meio de votação vai escolher a música do São João 2025. Acompanhe aqui o regulamento.

Por JC Publicado em 01/12/2025 às 11:41

1. O Troféu Danado de Bom é um projeto promovido pelo Sistema Jornal do Commercio Interior, com o propósito de escolher, juntamente com o nosso público, seja, internautas, ouvintes e telespectadores, a música do São João 2025.


2. O Troféu Danado de Bom é um concurso cultural, que por meio de votação vai escolher a música do São João 2025. A votação será online, através do site https://interior.ne10.uol.com.br/trofeu-danado-de-bom/.


3. A votação inicia no dia 30 de maio de 2025 às 08h e se encerra às 22h do dia 30 de junho de 2025. A votação é aberta a quem quiser participar e é possível votar quantas vezes quiser nas músicas participantes.


4. As músicas participantes serão selecionadas com base nas listas de músicas mais pedidas nas principais rádios e nas mais ouvidas nas plataformas de música em período anterior a votação.


5. Os artistas, intérpretes das músicas selecionadas, serão comunicados da seleção e após autorização dos mesmos, as músicas entrarão em votação.


6. A música mais votada no período citado acima será a grande vencedora. A divulgação do resultado será no dia 01/07/2025 às 12h. O resultado da votação será amplamente divulgado no site da votação e também nos meios de comunicação do Sistema Jornal do Commercio.


7. O artista, intérprete da música ganhadora, receberá o Troféu Danado de Bom referente ao ano de 2025.


8. Os prêmios serão entregues em até 06 (seis) meses após o a divulgação do resultado da votação, em dia e local a ser definido em comum acordo entre as partes.

 

9. Os artistas participantes autorizam a utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação da votação, bem como, para divulgação da música ganhadora.

