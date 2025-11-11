Espetáculo "O Açougueiro" celebra 10 anos e inicia circulação pelo Estado com apresentação no Recife e no interior
A temporada tem início nesta sexta-feira (14), no Sesc Casa Amarela. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes do espetáculo
Um dos monólogos pernambucanos mais premiados da última década, “O Açougueiro”, estrelado pelo ator e pesquisador Alexandre Guimarães, volta aos palcos do estado com uma nova circulação pelo Recife e interior.
A temporada tem início nesta sexta-feira (14), às 20h, no Teatro Capiba, localizado no Sesc Casa Amarela e segue para as cidades de Verdejantes, Serra Talhada e São Lourenço da Mata. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes do espetáculo.
Sobre a peça
Com texto e direção de Samuel Santos, a peça aborda temas como amor, preconceito, intolerância e feminicídio, contando a história de Antônio, um homem de infância pobre que realiza o sonho de abrir o próprio açougue, e de sua esposa Nicinha, uma ex-prostituta de um vilarejo sertanejo.
Em cena, Alexandre Guimarães dá vida a nove personagens, alternando entre diálogos, cantos e manifestações da cultura popular nordestina, como aboios, toadas e cantigas de reisado.
Baseado no Teatro Físico e Antropológico, o espetáculo mergulha nas expressões culturais do Sertão, apresentando o Nordeste muito além dos estereótipos.
Prêmios
Ao longo de dez anos de trajetória, “O Açougueiro” já foi assistido por mais de 7 mil pessoas, com apresentações em 15 cidades de nove estados brasileiros e participações em cerca de 20 festivais nacionais.
Entre os reconhecimentos recebidos estão os prêmios de Melhor Ator, Melhor Monólogo e Melhor Maquiagem no Prêmio Cenym de Teatro Nacional; Melhor Ator no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos; e Melhor Monólogo no Prêmio Roberto de França.
O projeto “O Açougueiro 10 anos: do litoral dos sentimentos à sequidão dos desejos” conta com incentivo do Funcultura, da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco, e prevê apresentações únicas em cada cidade participante.
Oficina de atuação
Além do espetáculo, a circulação inclui a “Oficina de Atuação Teatro Físico e Antropológico”, ministrada por Alexandre Guimarães, nos dias 13 e 14 de novembro, no Recife.
A atividade é voltada para profissionais e estudantes de artes cênicas, dança e performance, e tem como base as técnicas desenvolvidas pelo ator ao longo de sua pesquisa sobre o estado de representação.
Todas as ações, tanto as apresentações quanto as oficinas, são gratuitas e acessíveis, com a presença de intérpretes de Libras em todas as sessões.