Noticias | Notícia

Obras do Aeroporto de Caruaru devem iniciar no primeiro trimestre de 2026, diz Rodrigo Pinheiro

Em entrevista à TV Jornal Interior, nesta quinta-feira (4), prefeito fez um balanço da gestão e detalhou situação do Aeroporto de Caruaru

Por Pedro Beija Publicado em 04/12/2025 às 18:56
Prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD) concedeu entrevista à TV Jornal Interior, nesta quinta-feira (4)
O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), afirmou, em entrevista à TV Jornal Interior nesta quinta-feira (4), que as obras do aeroporto da cidade devem começar já no primeiro trimestre de 2026. Segundo o gestor, o processo licitatório avançou e aguarda apenas a definição da empresa vencedora.

Rodrigo reforçou o fato da governadora Raquel Lyra (PSD) ter decidido assumir sozinha o financiamento da obra, e indicando que o movimento se deu por atrasos no trâmite federal. O prefeito também classificou o equipamento como novo vetor de desenvolvimento para todo o Agreste.

"A governadora tomou uma atitude de coragem. O aeroporto precisava de alguém que tivesse essa coragem para fazer a obra. A licitação andou, as empresas já estão habilitadas e a pista será a primeira etapa", disse.

De acordo com o prefeito, a expectativa é que, ainda em janeiro, o Governo do Estado conclua a escolha da construtora para iniciar a execução.

"O que antes era promessa agora vai sair, porque tem recurso garantido e licitação definida”, reforçou. 

Prefeito destaca chegada de novas indústrias em Caruaru

Rodrigo Pinheiro voltou a destacar os indicadores econômicos de Caruaru, afirmando que a cidade segue como a segunda que mais gera empregos em Pernambuco, atrás apenas do Recife.

Ele citou a chegada de novas empresas e a ampliação do setor industrial local, mencionando, entre elas, a instalação de uma empresa de colchões, que recebeu terreno da Prefeitura.

O prefeito também exaltou o papel do município como polo educacional, de saúde e de serviços, afirmando que esse conjunto de fatores sustenta o ritmo de desenvolvimento econômico da cidade.

São João de Caruaru terá arena com telões para os jogos da Copa

Ainda na entrevista, o prefeito Rodrigo Pinheiro afirmou que o São João de 2026 já está sendo planejando, e adiantou que o Pátio de Eventos será transformado em uma "grande arena", com telões de LED espalhados, para a exibição dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, que também acontece no mês de junho.

De acordo com o prefeito, a divulgação da grade principal do São João de Caruaru 2026 deve ocorrer até o final do ano, após a definição dos dias de jogo do Brasil, que será conhecida até o sábado (6), dia seguinte ao sorteio dos grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (5). 

Ainda segundo Rodrigo Pinheiro, a Prefeitura programou uma viagem a São Paulo para fechar patrocínios para a festa.

“Sem patrocínio, não fazemos um São João gigante como esse”, afirmou.

"Multas caíram 70% em 2025", diz Rodrigo Pinheiro

Questionado sobre multas de trânsito no município, o prefeito voltou a defender a redução de 70% no número de multas em Caruaru ao longo de 2025, citando o sistema de videomonitoramento implantado na cidade. A declaração vem após o presidente do Detran-PE, Vladimir Lacerda, contestar publicamente os dados apresentados por Rodrigo nas redes sociais.

Segundo o prefeito, a comparação deve ser feita apenas entre os meses dentro do ano de 2025, quando o sistema passou a funcionar. Ele afirmou ainda que, nas áreas cobertas pelas câmeras, não houve acidentes fatais. Como contraponto, citou o acidente com vítima na BR-104 nesta quinta-feira (4), trecho onde os radares haviam sido retirados.

“Retiraram a lombada eletrônica e, pouco mais de uma semana depois, já tivemos acidente fatal. Vamos continuar trabalhando para preservar vidas”, declarou.

