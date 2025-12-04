Motociclista é preso após furto de combustível em Sertânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

PRF aborda homem que fugiu sem pagar de posto de gasolina na BR-110, em Pernambuco; ele foi encaminhado para a Delegacia de Sertânia

Na última quarta-feira (3), por volta das 17h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motociclista na BR-110, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, após ele fugir sem pagar pelo combustível.

De acordo com a PRF, o homem havia abastecido sua motocicleta em um posto de combustíveis de Arcoverde e saído sem efetuar o pagamento. A corporação recebeu a informação sobre o caso e rapidamente localizou o suspeito na estrada. Ele foi abordado enquanto seguia pela BR-110, vindo da BR-232.

Durante a abordagem, o condutor admitiu que havia fugido após o frentista concluir o abastecimento. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sertânia, onde deverá responder pelo crime de furto.

O caso ressalta a atuação rápida da PRF na identificação e prisão de suspeitos, garantindo a segurança nas rodovias da região.

