Agentes da PRF ajudam estudante a chegar no Enem após ônibus quebrar na BR-232, em Sertânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Temendo que não chegasse a tempo para a realização da prova, ela ficou desesperada, então os oficiais decidiram levá-la ao local

Clique aqui e escute a matéria

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal auxiliou uma jovem a chegar no local de prova para realizar o Enem neste segundo domingo (16), após o ônibus que ela estava quebrar às margens da BR-232, em Sertânia, Sertão de Pernambuco.

O veículo que a estudante, de 29 anos, estava deu pane e precisaria aguardar uma equipe de manutenção. Temendo que não chegasse a tempo para a realização da prova, ela ficou desesperada, então os oficiais decidiram levá-la ao local.

A jovem pretende cursar jornalismo e agradeceu bastante aos agentes, enviando mensagens aos policiais que participaram da ação.

"Primeiramente, gostaria de agradecer novamente por me trazerem até Sertânia para fazer o Enem, muito obrigada mesmo! Num momento tão difícil como o de hoje, com contratempos que eu não esperava, a ajuda de vocês foi crucial!", disse a estudante através de mensgaem.

"Portanto, gostaria de elogiar a atitude que tiveram, pois, essa ação, teve grande impacto positivo em minha vida, tanto em me ajudar a não chegar após o fechamento dos portões, quanto em ter sido um ótimo exemplo de empatia, dignidade e respeito. Fizeram um excelente trabalho de proteção e colaboração para com uma cidadã. Parabéns!", concluiu a estudante Alice Antunes.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

