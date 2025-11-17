fechar
Enem e Educação | Notícia

Agentes da PRF ajudam estudante a chegar no Enem após ônibus quebrar na BR-232, em Sertânia

Temendo que não chegasse a tempo para a realização da prova, ela ficou desesperada, então os oficiais decidiram levá-la ao local

Por Zayra Publicado em 17/11/2025 às 18:14
Imagem de estudante ao lado de agentes da PRF
Divulgação/ PRF

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal auxiliou uma jovem a chegar no local de prova para realizar o Enem neste segundo domingo (16), após o ônibus que ela estava quebrar às margens da BR-232, em Sertânia, Sertão de Pernambuco.

O veículo que a estudante, de 29 anos, estava deu pane e precisaria aguardar uma equipe de manutenção. Temendo que não chegasse a tempo para a realização da prova, ela ficou desesperada, então os oficiais decidiram levá-la ao local.

A jovem pretende cursar jornalismo e agradeceu bastante aos agentes, enviando mensagens aos policiais que participaram da ação.

"Primeiramente, gostaria de agradecer novamente por me trazerem até Sertânia para fazer o Enem, muito obrigada mesmo! Num momento tão difícil como o de hoje, com contratempos que eu não esperava, a ajuda de vocês foi crucial!", disse a estudante através de mensgaem.

"Portanto, gostaria de elogiar a atitude que tiveram, pois, essa ação, teve grande impacto positivo em minha vida, tanto em me ajudar a não chegar após o fechamento dos portões, quanto em ter sido um ótimo exemplo de empatia, dignidade e respeito. Fizeram um excelente trabalho de proteção e colaboração para com uma cidadã. Parabéns!", concluiu a estudante Alice Antunes.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

