Noticias | Notícia

Acidente na BR-232 em Bezerros deixa um morto e três feridos

Motorista perde controle do carro, colide em mureta e bate em carreta estacionada; vítimas foram socorridas; motorista faleceu no local

Por Do NE10 Inteior Publicado em 04/12/2025 às 15:23
Equipes do IC, IML e Polícia Civil também estiveram no local.
Equipes do IC, IML e Polícia Civil também estiveram no local. - DIVULGAÇÃO/PRF

Por volta das 10h50, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente no Km 102 da BR-232, em Bezerros.

Segundo informações, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, colidiu contra a mureta do canteiro central e, em seguida, bateu na traseira de uma carreta estacionada fora da rodovia.

O condutor faleceu no local. Três passageiros ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Bezerros.

Equipes do IC, IML e Polícia Civil também estiveram no local. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

