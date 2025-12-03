fechar
Mobilidade | Notícia

Caminhão de carga tomba sobre motocicletas e deixa três pessoas mortas, na BR-101

O condutor do caminhão foi realizar uma curva quando o semirreboque desatrelou, deixando três condutores de motocicletas mortos e um passageiro ferido

Por Anaís Coelho Publicado em 03/12/2025 às 12:51 | Atualizado em 03/12/2025 às 14:07
Caminhão tombado
Caminhão tombado - Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (03), um caminhão de carga tombou atingindo três motocicletas no Km 148 da BR-101, em Ribeirão, no sentido Recife. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.

Ao realizar uma curva, o semirreboque do caminhão desatrelou e caiu por cima de três motociclistas que passavam pelo local.

O motorista do caminhão realizou o teste de bafômetro e o resultado foi normal, ele não se feriu. No entanto, os três condutores das motocicletas faleceram no local, um passageiro ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Ribeirão.

A Polícia Civil encaminhou o condutor do caminhão à delegacia e irá investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) também estiveram no local.

A carga de frango foi saqueada pela população. A faixa da direita está interditada.

Divulgação
Caminhão envolvido no sinistro - Divulgação

