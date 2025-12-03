Caminhão de carga tomba sobre motocicletas e deixa três pessoas mortas, na BR-101

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O condutor do caminhão foi realizar uma curva quando o semirreboque desatrelou, deixando três condutores de motocicletas mortos e um passageiro ferido

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã desta quarta-feira (03), um caminhão de carga tombou atingindo três motocicletas no Km 148 da BR-101, em Ribeirão, no sentido Recife. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.

Ao realizar uma curva, o semirreboque do caminhão desatrelou e caiu por cima de três motociclistas que passavam pelo local.

O motorista do caminhão realizou o teste de bafômetro e o resultado foi normal, ele não se feriu. No entanto, os três condutores das motocicletas faleceram no local, um passageiro ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Ribeirão.

A Polícia Civil encaminhou o condutor do caminhão à delegacia e irá investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) também estiveram no local.

A carga de frango foi saqueada pela população. A faixa da direita está interditada.



Caminhão envolvido no sinistro - Divulgação

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />