Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Igreja Católica se volta para o Mês Missionário e Missões que é um chamado global à solidariedade e à participação concreta na obra evangelizadora

Clique aqui e escute a matéria

O Bispo da Catedral da Reconciliação, Ivan Rocha, lançou nesta última semana o seu livro “Margens Invisíveis” pela Editora Anglo. O livro é um compêndio de histórias e lições sobre a unidade da Igreja na prática. O evento de lançamento aconteceu na Catedral da Reconciliação com inúmeros fiéis e amigos do bispo.



Acadêmicos

A Academia Pernambucana Evangélica de Letras-APEL, celebrou na Universidade Católica, na última semana, seu primeiro aniversário de criação, sob a presidência do Reverendo Roberval Gois e dos demais membros. A missão da APEL é promover a literatura, o conhecimento e arte a partir dos princípios e valores da fé cristã. Na ocasião festiva, foram empossadas as escritoras Vanilda Góis, Viviane Lansky, Peggy Peterson e Izia Barbosa, que passam a integrar o quadro da Academia.

Terço dos Homens

A Arquidiocese de Olinda e Recife promoveu, no último domingo, a 2ª Romaria do “Terço dos Homens” que reuniu milhares de fiéis para festejar os 33 anos do Santuário da “Mãe Rainha”, no bairro do Ouro Preto em Olinda. O arcebispo dom Paulo Jackson celebrou missa e falou sobre a importância do testemunho e sobre a necessidade da oração. O movimento foi criado na Alemanha há 111 anos atraindo adeptos no mundo.



Missões

A Igreja Católica se volta para o Mês Missionário, celebrado agora em outubro. Um dos pontos centrais foi a Coleta Missionária feita nos dias 18 e 19 de outubro. Missões é um chamado global à solidariedade e à participação concreta na obra evangelizadora da Igreja.



Adventista

No sábado dia 1° de novembro a Igreja Adventista em Cavaleiro celebra com culto de Ação de Graças os 37 anos do seu Ministério de Louvor com nova apresentação do Coral Advento. O evento acontece a partir das 15h30, na própria igreja localizada na Rua Manoel Conrado 313 Cavaleiro Jaboatão.



Novo Testamento

O professor Fernando Gonçalves sugere um texto evangélico culto, contemporâneo, elaborado por um bispo anglicano conhecido internacionalmente pela sua teologia ecumênica: “Novo Testamento Para todos: uma Nova Tradução, N. T. Wright, Rio de Janeiro, Editora Thomas Nelson Brasil, 2024, 640 p. Glossário esclarecedor, diferenciando vida, alma e espírito.



Palestra espírita

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 26, reunião pública doutrinária. O tema “A minha paz vos dou (Jesus)” será apresentado por Djenane Mendonça, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife), a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

“Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi, e entendei: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai celestial não plantou, será arrancada”. Mateus 15:8-13

Instituto Cristina Tavares

Entre as novidades do Plaza Shopping, a presença do Instituto Cristina Tavares (ICT), através do quiosque de Responsabilidade Socioambiental, no piso L3, até o dia 31 de outubro. Interessados poderão adquirir produtos institucionais para ajudar o trabalho que tem como base a orientação da pessoa adulta com câncer sobre seus direitos.



Atualização Pastoral

O clero da Arquidiocese de Olinda e Recife participou esta semana da atualização teológico pastoral anual no Centro Pastoral Dom Vital, na Várzea. O arcebispo dom Paulo Jackson e os bispos auxiliares dom Josival Bezerra e dom Nereudo Freire e mais 150 padres refletiram sobre a Constituição Gaudium et Spes. Objetivo aprofundar a relação da Igreja com o mundo contemporâneo.



Sertaneja

O Acampamento Canção Nova Sertaneja, em Cachoeira Paulista (SP), começou na sexta-feira (24) com o tema: “A vida é caminhar, sou peregrino do Amor, vou semear… a ESPERANÇA!”, que remete a canção do fundador da Comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib. O evento encerra-se hoje (26) às 15h, no Rincão do Meu Senhor. As missas serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias.

Masculinidade

O livro do Pastor Roberval Góis, presidente da Academia Pernambucana Evangélica de Letras, lançou o livro “Masculinidade Bíblica, mostrando o papel espiritual do homem cristão em sua casa e no meio em que vive. Uma leitura para todos !!

