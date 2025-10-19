Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson convida os fiéis para participar dia 26 deste mês, no Classic Hall, da grande concentração da Renovação Carismática do “Enchei-vos do Espírito Santo”, que comemora seu Jubileu de Ouro. A programação começa a partir das 9h da manhã e só se encerra às 19h. Haverá palestras, testemunhos e orações. Já às 16h dom Paulo Jackson celebra missa de ação de graças pelos 50 anos do movimento. Católico que tem como tema: “Pela virtude do Espírito Santo, transbordarei de Esperança” (Romanos 15,15b).



Eduardo Dougherty

Foi o padre Eduardo Dougherty quem, em 1972, lançou a semente do Renovação Carismática Católica em Pernambuco. Na Academia Santa Gertrudes, em Olinda, o presbítero vindo de Campinas (SP) conduziu um retiro que marcou o início da expansão do movimento na região. Mais de 50 anos depois, padre Eduardo volta para celebrar a força da fé que reúne milhares de pessoas em oração.



As margens invisíveis

O Bispo da Catedral da Reconciliação, Ivan Rocha, lança nesta segunda-feira( 20), o seu livro Margens Invisíveis pela Editora Anglo. Trata-se de um olhar além das fronteiras, um chamado a viver a unidade, de amar mesmo quando é desconfortável! O livro é um compêndio de histórias e lições sobre a unidade da Igreja na prática. O evento de lançamento acontecerá na Catedral da Reconciliação às 19:30h e é aberto ao público.



Aliança de Misericórdia

Os membros da Comunidade Aliança de Misericórdia estão reunidos na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), para celebrar os 25 anos de história do Movimento. “De volta à casa do Pai” é o tema do evento. Que começou na sexta feira com encerramento hoje. Os missionários da Aliança da Misericórdia conduzem as palestras, oração do Terço da Misericórdia e show celebrativo dos 25 anos da comunidade.

Palestra doutrinária

Neste domingo (19), das 16h às 17h, a Federação Espírita -PE promove em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a reunião pública doutrinária. O tema “O Auto de Fé de Barcelona e a propagação do Espiritismo” será apresentado por Carlos Eduardo Polônio, trabalhador voluntário da Casa de Itagiba, ou seja, da FEP. A palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Federação (YouTube, Facebook e Instagram).



Conversa da Família

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) e a Comissão Estadual de Espiritismo (CEE) promovem no próximo sábado, dia 25, às 20h, um novo encontro da série “Rodas de Conversa da Família”. O evento virtual abordará o tema "A gestação e a terapêutica do reencontro" e terá como facilitadora Helena Vieira (PI). A programação será transmitida pelas redes sociais da FEP e da CEE.



Literatura cristã

Como apaixonado sempre estudioso do Senhor Jesus e das Suas mensagens, o professor Fernando Gonçalves, recomenda aos meus irmãos de todas as denominações cristãs o livro: “A Surpreendente Genialidade de Jesus: o que os evangelhos revelam sobre o maior de todos os mestres” - Peter J. Williams, São Paulo, Editora Vida Nova, 2024, 144 p. O autor é PhD pela Universidade de Cambridge e CEO da Tyndale House, Cambridge.



Não julgueis

“Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão”. Mateus 7:5



Vila de Santa Luzia

A Vila Santa Luzia, no Recife, celebra a reabertura de uma obra social importante para a comunidade que mais uma vez se tornará em casa de acolhimento com aprendizagem de corte e costura, modelagem e outros serviços. A Paróquia da Torre tem atuado em três frentes: saúde, educação e assistência social. O grupo Evangelização 2000 é responsável pelo projeto.