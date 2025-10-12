Jesus e as crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao acolher as crianças Jesus revela o valor da humildade, da pureza infantil diante de Deus, além de cuidados ao guiá-las nos caminhos da fé

Jesus nos ensina que a entrada no Reino dos Céus requer um coração semelhante ao das crianças, simples, puro e confiante. Ao dizer: “Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim porque dos tais é o reino dos céus” (Mateus 19:14). Ele revela o valor da humildade e da pureza infantil diante de Deus. A atitude de Jesus, ao acolher as crianças e tomá-las nos braços, é um exemplo de amor, cuidado e acolhimento. Ele nos mostra que devemos protegê-las, orientá-las com responsabilidade e guiá-las nos caminhos da fé cristã.



Enchei-vos

A Renovação Carismática Católica (RCC) promove no próximo dia 26 de outubro de 2025 o 38º “Enchei-vos do Espírito de Deus” e a comemoração do Jubileu de Ouro dos 50 anos da RCC na Arquidiocese de Olinda e Recife. O evento acontece das 9h às 19h no Classic Hall, trazendo como tema: “Pela virtude do Espírito Santo, transbordarei de Esperança” (Romanos 15,15b).



Enchei-vos 2

A 38ª edição do Enchei-vos conta com participação de lideranças do país como dom Paulo Jackson, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife; padre Taciano, diretor espiritual da RCC Olinda e Recife; Wellington Carvalho, presidente estadual da RCC Pernambuco; e Antonieta Sales, missionária da Comunidade Canção Nova, além do padre Eduardo Dougherty, que é fundador da Rede Século 21.



Sim à Vida

A Arquidiocese de Olinda e Recife promoveu, no último domingo, sua 15ª Caminhada Sim à Vida. O evento é um grito contra o aborto, a eutanásia e as diversas formas de agressão e desrespeito à vida, que é dom de Deus.



Guia-me na Tua Verdade

Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti; confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões; mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Salmos 25:2-7



Palestra espírita

"Allan Kardec cooperando com Jesus na formação do homem de bem" será tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita- PE promove hoje (12), das 16h às 17h. Como expositor, Daniel Macedo, trabalhador voluntário do Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP, localizada no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. A palestra também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.



INTECEPE em Petrolina

"As potencialidades da Casa Espírita e sua vocação relevante" é o tema central dos encontros de Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (INTECEPE), que a FEP promove este ano. A terceira edição será de 18 e 19 deste mês. Nesses dias, a “Caravana Waldeck Atademo'” composta por trabalhadores voluntários da FEP, estará na cidade de Petrolina-PE. Encontro será realizado de forma híbrida, ou seja, presencial e online.

Referência nacional

O escritor Jorge Elarrat já está garantido como palestrante de abertura da terceira edição do seminário “As Cartas de Paulo “ a ser novamente no Recife, em 2026, como um dos mais expressivos encontros deste segmento, pela ONG Caminho do Bem em parceria com o Grupo Maria Dolores. Ellarat é autor a obra “Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão”, sucesso editorial de 2023 e atua com expressividade junto a juventude, com estudos doutrinários e de Unificação do Movimento Espírita.



Canção Nova Kids

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista -SP, faz este fim de semana o “Acampamento Canção Nova Kids” que começou ontem e encerra-se hoje, no Centro de Evangelização. O evento celebra os 30 anos do Cantinho da Criança. A programação ocorre no Centro de Evangelização, com alguns personagens Como: Tia Adelita (Maria Roseti Frulane), o Janjão e Juca (Antonio Carlos de Campos), o Pirata (James Rocha). Hoje (12) haverá apresentação do teatro “Família: Um jardim de virtudes”, com a turma do Cantinho da Criança.