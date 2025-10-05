Padroeira de Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Arquidiocese de Olinda e Recife promoveu nesta semana a 3ª fase do Sínodo Arquidiocesano com a participação de bispos e delegados sinodais

As festividades de Nossa Senhora do Rosário, padroeira do município, de Jaboatão seguem até este domingo (5), reunindo os católicos devotos e famílias em momentos de fé, com missas, novenários e participações especiais como a de dom Josivaldo Bezerra bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife e as presenças do prefeito Mano Medeiros com sua esposa Andrea e religiosos. As celebrações em torno da tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário tiveram início no último dia 27.



Sínodo Arquidiocesano

Depois das fases paroquial e vicarial, a Arquidiocese de Olinda e Recife promoveu nesta semana a 3ª fase do Sínodo Arquidiocesano com a participação de bispos e delegados sinodais. Cerca de 600 delegados no estiveram presentes no auditório do Colégio Damas e seus líderes das 150 paróquias foram ouvidos quando expuseram seus anseios e necessidades, a exemplo dos cuidados com casais em nova união e nas catequeses de crianças neuro divergentes.



Sintonia com a CNBB

O objeto do Sínodo Arquidiocesano, nesta semana, foi escutar as comunidades e suas necessidades, sempre em sintonia com a CNBB para replanejar o plano pastoral e pensar no futuro. Participaram o arcebispo dom Paulo Jackson, os bispos auxiliares dom Josivaldo Bezerra, dom Nereudo Ramos e o padre Charles Araújo.



Dia do julgamento

“Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado; Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias; E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos”. 1 Pedro 4:1-4



CasaRosa no RioMar

A ONG CasaRosa assume este mês o projeto Quiosque Solidário, no piso L1 do RioMar. Em foco, reforço da campanha mundial de conscientização do “Outubro Rosa” contra o câncer de mama, além da divulgação do portfólio especial de produtos institucionais com valor totalmente revertido em prol das mulheres assistidas pela instituição, com sede no Espinheiro. O espaço funciona nos mesmos horários do centro de compras.



No Instituto RB

Neste mês de outubro, as tradicionais missas na Capela Nossa Senhora das Graças, do Instituto Ricardo Brennand, acontecerão como sempre no primeiro e terceiro domingo do mês. Portanto neste domingo 5 e dia 19. Sempre a partir do meio-dia. Os portões de acesso à capela abrem às 11h.



Allan Kardec

"Nasce Hippolyte Léon, o futuro Codificador do Espiritismo” será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (5), das 16h às 17h. Como expositor, Estevão Coimbra, da Associação Espírita Lar de Silas. Realizada no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629, no Espinheiro, a sessão solene marca o nascimento de Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita. Ele nasceu em Lyon, França, no dia 03 de outubro de 1804. A palestra também pode ser acompanhada pelas redes sociais da FEP - YouTube, Facebook e Instagram.



Reunião de oração

Dirigido pelo reverendo Antônio Sávio, a Igreja Presbiteriana das Graças fez sua grande reunião de oração no templo, às 7h30 da manhã como é costume a cada primeiro sábado do mês. Estes são momentos de Intercessão e comunhão com participação dos membros e convidados.



APEL

O presidente Roberval Gois e os membros da Academia Pernambucana Evangélica de Letras – APEL estão em contínuas atividades, seja com artigos em revistas, em jornais e lançamentos de livros. Esta última semana foi a vez de Cel. Eduardo Pereira lançar seu livro “Pedagogia do Sofrimento” um estudo sobre a condição humana diante dos obstáculos da vida e como Deus age em tais situações. O lançamento foi na Sociedade Bíblica do Brasil, Rua 13 de Maio, 586, em Santo Amaro.

