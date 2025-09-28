fechar
Concertos pela Paz

Os músicos de corda e percussão da Orquestra Criança Cidadã faz turnê internacional transformando a arte em um belo grito pela paz.

Por JC Publicado em 28/09/2025 às 0:00

Onze músicos de corda e percussão da Orquestra Criança Cidadã iniciam, esta semana, a turnê internacional “Concertos pela Paz” e se unem a músicos de países em guerra, transformando a arte e o belo em um grito pela paz. Uma das apresentações será para o Papa Leão XIV, no Vaticano., sob a regência do maestro José Renato Accioly com obras que simbolizam união e esperança. A maratona internacional de apresentações se inicia em Seul Coreia dos Sul. No Youngsan Art Hall, em Seul, o do Sul. A orquestra foi formada em 2006, no Recife, como um dos mais exitosos projetos de resgate social de jovens carentes


Padre Jaime Diniz
Hoje (28) o Instituto RB terá um domingo musical, às 15h, com o cravista Ladson Matos e o flautista Lucas Barbosa na agenda do Primavera de Museus que neste 2025 debate mudanças climáticas. Haverá análise de obras que dialogam com a natureza que promete gerar reflexão como o acervo do Padre Jaime Diniz ali expostas, fundamental ao estudo da música colonial de Pernambuco e da história do país.


Dom Helder
O Recife ganhou, no último domingo (21), a nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara (CEDOHC). Localizada ao lado da Igreja das Fronteiras, o espaço abriga manuscritos, livros, vídeos e documentos históricos que podem ser acessados pelo público.


Lições de Deus
O pastor e coronel da Polícia Militar Eduardo Pereira lança, nesta quinta-feira, dia 02 de outubro, às 16h, o livro “Pedagogia do Sofrimento – Lições de Deus para o sair da provação”, na Sociedade Bíblica do Brasil, Rua 13 de Maio em Santo Amaro. Pereira apresenta um estudo sobre a condição humana diante das lutas da vida e como Deus age em tais situações e apresenta fatos reais que servem como estudo. O autor é membro da Academia Pernambucana Evangélica de Letras.


. Congresso de evangelização
Com um auditório repleto de pessoas, a APECOM Agência de Presbiteriana de Evangelização e Comunicação promoveu o Congresso Nacional no Nordeste, em Gravatá, dando chance a todos de já fazerem uma próxima inscrição para 2026. Além de oficinas, pregações e muito louvor cantor Saulo Von e o grupo gospel Vencedores por Cristo. No sul o evento evangélico é promovido em Águas de Lindoia.


Edjeci Martins
O reverendo Edjeci Martins, que é pastor emérito da Igreja Presbiteriana da Madalena e tem uma extensa trajetória de trabalho de evangelização, foi bastante parabenizado ao completar seus 89 anos de idade e mais da metade dedicada ao ministério cristão.

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias”. Salmos 23:1-6


Restauração
Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou assinatura de ordem de serviço para restauração da Igreja de São Pedro Mártir de Verona. O projeto faz parte de um conjunto de obras de preservação do patrimônio histórico do estado de Pernambuco, como também a restauração do Mosteiro de São Bento, em Olinda.


Espiritualidade saudável
O professor Fernando Gonçalves recomenda o livro que orienta como combinar uma saúde emocional saudável com uma espiritualidade contemplativa que objetiva ter autêntica vida em Cristo: “Espiritualidade Emocionalmente Saudável”, Peter Scazzero, 13ª. reimpressão, São Paulo, Editora Hagnos, 2023, 284 p. Páginas que aprimoram o conhecimento do leitor antes de torná-lo conhecedor das missões divinas que lhe foram concedidas pelo Criador de Tudo

Acampamento
Milhares de fiel participam na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), desde sexta-feira (26) com encerramento hoje (28), o Acampamento São Miguel Arcanjo. O tema “Eu era cego e agora vejo” (Jo 9,25) permeará as homilias e pregações do Acampamento, tendo como um dos pregadores padre Adriano Zandoná, da Comunidade Canção Nova. O sacerdote pregou sexta-feira, às 11h25, no Rincão do Meu Senhor. Hoje (28), às 8h20, estará no Centro de Evangelização; e preside a missa no sábado

