Congresso Evangélico em Gravatá

Hernandes Dias Lopes pastor e escritor dos mais lidos e conhecidos nas redes sociais será palestrante no Congresso Evangélico de Gravatá

Clique aqui e escute a matéria

As inscrições continuam aceleradas para um dos eventos mais comentados desta semana: Congresso da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação em Gravatá de 2025, no Hotel Canarius. O evento começa na próxima sexta-feira (19) e vai até o domingo (21). A programação congrega grandes nomes do evangelismo como: Roberto Brasileiro, Hernandes Dias Lopes, Robinson Grangeiro e Rosther Guimarães Lopes. Tema:" Impactando o Mundo pela Piedade".



Congresso 2

Na programação do Congresso da APECOM que tem como tema: “Impactando o Mundo pela Piedade” haverá oficinas, tempo de oração e muito louvor com o grupo “Vencedores por Cristo”e o cantor Saulo Veras. Nas oficinas nomes como Paulo Von, Victor Ximenes, Andrew Phellipp e Séfora Bezerra Mota.



Concílio

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, conduziu a primeira de uma série de quatro formações sobre o Concílio Vaticano II, promovidas pela Comunidade Católica Porta Fidei, no Recife.

Missas no Instituto RB



No próximo domingo (21) tem missa na Capela do Instituto Ricardo Brennand como o padre Josenildo Cândido a partir do meio-dia, com abertura dos portões às 11h. As celebrações na Capela costumam acontecer no primeiro e penúltimo domingo de cada mês. O acesso é gratuito



Os Bem-aventurados

“E Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; 5Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus” Mateus 5: 1-8



No Plaza

Como forma de estimular os cuidados com a saúde mental, o Plaza Shopping promove campanha de conscientização sobre o “Setembro Amarelo”. A iniciativa ganhou um totem com mensagens de empatia no piso L4. Ao girar, o cliente encontra uma frase de acolhimento, afeto e autocuidado.



Palestra espírita

Hoje (14) , a Federação Espírita-PE promove reunião pública doutrinária, em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. . O tema "Família: Fonte de vida" será apresentado por Patrícia Freitas, trabalhadora voluntária da FEP e do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga (NEIGB), do Cabo de Santo Agostinho. A programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.



Mostra Espírita 2025

Começa nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, a "Mostra Espírita 2025”. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana, o evento será aberto às 18h20, com apresentação artística e palestra de Jacobson Trovão (DF). Tendo como tema central 'O Céu e o Inferno: Esperanças e consolações', a 34ª edição da Mostra segue até o domingo dia 21. A programação contará, ainda, com palestras de Ana Tereza Camasmie (RJ), Ednar Santos (PE), Eugênia Canto (CE) e Miriam Dusi (DF), além de momentos culturais, com música, teatro e dança. Ingresso na Livraria Léon Denis, da FEP na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro.

