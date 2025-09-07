Vocal Cantamus-10 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com obras de Johann Sebastian Bach o "Ensemble Vocal Cantamus" celebra 10 anos, este mês, de atuação dedicada ao repertório coral e sacro

Clique aqui e escute a matéria

Com obras de Johann Sebastian Bach um dos maiores pilares da música ocidental, o “Ensemble Vocal Cantamus” celebra 10 anos, este mês, de atuação dedicada ao repertório coral e sacro. Para marcar a data, o grupo realiza dois concertos especiais ao lado do Collegium Musicum de Recife em duas oportunidades: dia 11 próximo na Igreja da Soledade e dia 14 próximo na Igreja da Harmonia. Entrada gratuita para eventos imperdíveis.



Dia de Comunhão

Ontem (6) teve culto de oração às 7h seguido de café da manhã na Igreja Presbiteriana das Graças. Neste domingo (7) tem culto com comunhão, nos horários das 8h, das 10h e das 17h. Na programação muito louvor e mensagens.



Misericórdia

“A ti levanto os meus olhos, a ti, que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor! Tem misericórdia de nós! Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes”. Salmos 123:14



Pedagogia do Sofrimento

O pastor e escritor Eduardo Pereira lançará dia 02 de outubro próximo, na Sociedade Bíblica seu mais recente livro: “Pedagogia do Sofrimento”. A obra enfatiza o tema do sofrimento humano sob a perspectiva bíblica. Eduardo é membro da Academia Pernambucana Evangélica de Letras.



Palestra espírita

“A vida na Terra: Poderoso instrumento da Lei de Progresso”, será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hje (7 ), das 16h às 17h. Alusiva ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – lembrado em 10 de setembro –, a palestra terá como expositor, Claudeci Costa, do Núcleo Espírita Centelha de Jesus. A programação no Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife), também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (Instagram e Facebook).



Seminário

Mal terminou o “Seminário as Cartas de Paulo – Carta ao Coríntios”, no fim deste mês, os organizadores já fecharam a agenda do evento para 29 de agosto de 2006. Entre os palestrantes virão o escritor Jorge Elarrat, que divide seu tempo entre a Federação Espírita de Rondônia e o Centro Espirita Recanto da Prece em Curitiba.



Paixão por Deus

“Reacende a paixão por Deus, pela Igreja e pelas almas” é o tema do Aprofundamento Jovens Sarados 2025, que acontece desde a sexta-feita (5) e enecerra-se hoje (7) na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), com entrada gratuita. Hoje haverá Adoração ao Santíssimo Sacramento às 9h20 e missa às 10h30. Padre Edmilson Lopes, da Canção Nova, e idealizador do movimento Jovens Sarados, presidirá também as celebrações do encerramento no Centro de Evangelização Dom João Hipólito Moraes.



Missas

Seguem para os fiéis católicos os horários de missas na Igreja N. Sra. e na de Santo Antônio/Recife. Segundas-feiras: 7h e 8. Terças e quartas-feiras: 7h; 8h; 12h e 18h. Quintas-feiras: 7h; 8h; 12h e 16h. Sextas-feiras: 7h; 8h; 12h 15h e 18h; Sábados: 7h e 10h Domingos: 10h e 19h.



Solidariedade

Os Interessados em contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), podem conferir o portfólio de produtos institucionais no quiosque de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, no piso L3. Por lá, várias opções de acessórios comercializados pela Fundação Alice Figueira (FAF), disponíveis até dia 30 de setembro.