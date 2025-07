329ª festa do Carmo

Clique aqui e escute a matéria

A tradicional festa do Carmo chega à 329ª edição e conta com programação especial, marcada pela devoção e momentos de espiritualidade. De acordo com o Reitor da Basílica, Frei Cidmário Bezerra, a festa deste ano faz referência ao Ano Jubilar da Igreja Católica, centrado na temática da esperança que atravessa toda a programação da festa. Na terça-feira próxima (15), véspera solene, as missas na Basílica serão celebradas de hora em hora, às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h. Já no Claustro do Convento, as missas ocorrerão nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30. Às 17h, ocorre a cerimônia de liturgia de homenagem à santa.



Dia da Padroeira – 16 de julho

Na quarta-feira, 16 de julho, dia da padroeira do Recife, serão celebradas 25 missas ao longo do dia. A primeira acontece às 4h e a última às 16h30, culminando com a missa solene campal, presidida por dom Paulo Jackson, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife. Após a Missa Campal, os fiéis seguirão em procissão luminosa percorrendo as principais avenidas do centro do Recife. Pátio do Carmo, Avenida N. Sra. do Carmo, Avenida Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Avenida Guararapes, Avenida Dantas Barreto, Pátio do Carmo.



Curso

A aula inaugural do Curso de Políticas Públicas, foi promovido ontem pela Arquidiocese. A finalidade é "abrir os olhos" dos fiéis para a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos mais necessitados. Inseridos nos espaços de gestão, a Igreja pode fazer bem mais muito mais por essas pessoas.



Apoio aos fiéis

Para dar apoio aos fiéis que a Festa de Nossa Senhora do Carmo, alunos e professores da Faculdade Tiradentes (Fits) e do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) têm realizado atividades gratuitas ao público na área da saúde, beleza e bem-estar, durante todos os dias do evento, no Centro do Recife. Serão oferecidos serviços como aferição de sinais vitais e primeiros socorros (enfermagem), serviços de bem-estar e beleza (estética), aferição de altura e peso, além de orientação nutricional, principalmente sobre hidratação (nutrição), e massagens (fisioterapia).



Acampamento PHN

Com shows para agitar as noites e o tradicional luau nas madrugadas, a animação foi garantida nestes cinco dias do Acampamento PHN, que se encerra hoje na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O evento católico tem recebido cerca de 200 mil participantes nesta 27ª edição, de 9 a 13 de julho de 2025.



Rosário com Jesus

Ao todo, foram 10 palestras no acampamento PHN, com o tema central “Salvação, Esperança e Júbilo”. Um dos momentos de muita espiritualidade é o “Rosário com Jesus Eucarístico”, que aconteceram ontem com jovens reunidos às 03h45 da madrugada, sob a condução do padre Adriano Zandoná, e hoje no mesmo horário com o padre Edison Oliveira, da Comunidade Canção Nova, e as irmãs Maria Raquel e Maria Joana, do Instituto Hesed.



Jesus é nosso Refúgio

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia..... Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua habitação”. Salmos 91: 1-9



Apoio aos fiéis

Para dar apoio aos fiéis que forem a Festa de Nossa Senhora do Carmo, alunos e professores da Faculdade Tiradentes (Fits) e do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) farão atividades gratuitas ao público na área da saúde, beleza e bem-estar, no Centro do Recife. Serão oferecidos serviços como aferição de sinais vitais e primeiros socorros (enfermagem), serviços de bem-estar e beleza, aferição de altura e peso, orientação nutricional.

Palestra espírita

"A família diante da mediunidade" será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita-PE promove neste domingo (13), em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. . Como palestrante, Cristina Pires, vice-presidente da FEP. Antes da palestra haverá apresentação musical do Grupo Iluminar, do Abrigo Espírita Batista de Carvalho (AEBC). Realizada das 15h30 às 17h, a programação poderá ser acompanhada, ainda, pelas redes sociais da Federação.



Lembrando Dom Vital

Missa na Arquidiocese de Olinda e Recife lembrou os 147 da morte de Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Nascido em 1861 foi o primeiro bispo de Olinda aos 26 anos de idade, mas governou em meio a conflitos entre a Igreja e maçonaria. Foi preso e levado para o Rio de Janeiro e só retornou a Olinda após a anistia, mas doente foi para Paris onde faleceu.



Bíblia de Jerusalém

O professor Fernando Gonçalves leu e gostou da “Bíblia de Jerusalém”, nova edição, revista e ampliada, formato grande, 6ª reimpressão, São Paulo, Editora Paulus, 2024, 2206 p. Uma edição muito bem estruturada, de leitura agradável e impressão de alta qualidade. Foi presente de um amigo metodista.



Jovens missionários

Encerra-se hoje (13), a “7ª Ação Missionária Sem Fronteiras”. O arcebispo anfitrião dom Paulo Jackson juntou-se a dom Maurício Jardim, que é presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária da CNBB, neste evento que promove a interação de representantes das Pontifícias Obras Missionárias, Conselhos Missionários regionais e paroquiais, seminaristas e jovens de todo o Brasil.





