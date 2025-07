Domingos na capela do Instituto RB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Julho chega e neste domingo (6), tem celebração do padre João Bosco, a partir do meio ia na Capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand. Uma programação que tem atraído cada vez mais famílias. No próximo dia 20, como sempre acontece no primeiro e terceiros domingos de cada mês, uma nova missa ali acontece, aberta ao público visitante. Desta vez com a presença do Padre Josenildo Cândido. O acesso é gratuito.



Padroeira de Recife

A Província Carmelitana Pernambucana e a Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, em comunhão com a Arquidiocese de Olinda e Recife, promovem, de 6 a 16 de julho, a 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Recife, na sua 329ª edição. Este ano, a celebração tem como tema: “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo” e como lema: “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração.” Mais de 100 missas serão celebradas na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento.



A mente ansiosa

Chega à terceira edição o Acampamento “A libertação da mente ansiosa”, que se encerra hoje e começou na última sexta-feira (6) na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Os psicólogos Daniel Machado, Elaine Ribeiro e Aline Rodrigues fizeram um Talk aberto com a participação do público, ontem. Esse encontro. Padre Adriano Zandoná, missionário e autor do livro que dá nome ao Acampamento, prega hoje, às 10h15, com o tema: “Do sofrimento à sabedoria: a força das virtudes contra a ansiedade”.

Missionários

A Arquidiocese de Olinda e Recife sediará a partir deste domingo, Encontro com jovens missionários que chegaram vindo de dioceses de todo o Brasil para participar da “7ª Missão Sem Fronteiras”, evento a nível nacional. Dom Paulo Jackson vai celebrar missa de envio na Catedral de Olinda Hoje (6), e programação especial segue durante toda a semana com essa Juventude Missionária!

Parnaso de Além-Túmulo

Neste domingo (06), das 16h às 17h, a Federação Espírita Pernambucana promove reunião pública doutrinária em seu Auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema " Parnaso de Além-Túmulo: A poesia como prova da imortalidade” será apresentada por Fernando Pereira, do Centro Espírita Zita Lustosa (CEZIL), de Belém de São Francisco. A palestra em comemoração dos 93 anos de “Parnaso de Além-Túmulo”, primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado em 09 de julho de 1932, também pode pelo Instagram, YouTube e Facebook da FEP.



Mostra Espírita 2025

Produtos alusivos à "Mostra Espírita 2025" estão disponíveis para venda na Livraria Léon Denis, da Federação Espírita Pernambucana. São camisas em malha, canecas e bonés. Lá, também, é possível adquirir o ingresso da 34ª edição do evento, com preço promocional. Quem preferir, pode adquirir o bilhete de forma on-line, via plataforma do Sympla. Tendo como tema central “O Céu e o Inferno: esperanças e consolações. A “Mostra Espírita 2025”, promovida pela FEP, será realizada nos dias 19, 20 e 21 de setembro.



O Senhor é quem te guarda

“Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma...” Salmos 121:1-7



Restauração da Alma

Durante todas às quintas-feiras do mês de julho, às 19:30, a Igreja Presbiteriana do Pina, promove o 24º Congresso sobre Restauração da Alma e convida fiéis a participarem. Na programação que contempla os 86 anos da Igreja, estão pastores como Antônio Sávio, Sérgio Lira, Charles Alexandre, Romildo Júnior, Vicente Filizola. No domingo 20, pela manhã, às 9h, tem Daniel Souza ao violão e à noite o pastor Lutero Rocha.



Dom José

Dom José Cardoso Sobrinho completou 92 anos com missa em Goiana, Pernambuco, na Diocese de Nazaré. Ele foi arcebispo de Olinda e Recife durante o período de 1985 a 2009 e vive no convento de Santo Alberto de Cecília. Participaram confrade carmelitas e familiares.