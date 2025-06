Família e Fé

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SAMUEL GERMANO

DE OLIVEIRA

“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente”. 1 Timóteo 5:8



Em meio às constantes mudanças do mundo moderno, preservar os princípios familiares tornou-se um dos maiores desafios da atualidade. Como manter um domicílio firmemente alicerçado na fé e no amor, resistindo às pressões externas que enfraquecem suas bases? Os valores herdados de nossos antepassados funcionam como fundamentos para uma convivência harmoniosa e significativa. Edificar um lar em Deus requer dedicação, paciência e atitudes banhadas pelo amor. Quando cultivamos o respeito, a sinceridade e o compromisso, fortalecemos os laços que nos unem e perpetuamos princípios sólidos para as futuras gerações.

Somos Guardiões de Nossas Famílias. Vivemos dias em que os valores familiares estão sob constante ataque. Por isso, cada um de nós deve refletir sobre como proteger e valorizar sua própria família. Se o ser humano é o maior patrimônio criado por Deus, feito à Sua imagem e semelhança, cabe a nós buscar com zelo os fundamentos que sustentam um lar estruturado.



É preocupante perceber que muitos pais, na ânsia de oferecer conforto e oportunidades aos seus filhos, acabam negligenciando a missão de guiá-los espiritualmente. O respeito mútuo, a transmissão de ensinamentos centrados no Criador e a valorização da união familiar são pilares indispensáveis nessa caminhada.



O envolvimento em atividades religiosas reforça o crescimento espiritual e emocional da família. Como nos lembram as Sagradas Escrituras: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela”. Salmo 127:1. O ritmo acelerado da vida moderna tem afastado famílias da comunhão e do culto doméstico. A busca incessante por bens materiais e o distanciamento da fé enfraquecem a espiritualidade nos lares cristãos. Nosso maior desafio é transformar nossa casa em um centro de capacitação espiritual e emocional, um refúgio onde se restaurem o amor, a fé e a consciência cristã.

Os Frutos do Amanhã Dependem das Sementes de Hoje. Ao longo do tempo, muitas famílias têm transferido a outros a responsabilidade de ensinar valores essenciais, o que compromete a formação de futuras gerações. Se desejamos construir um lar sólido, devemos plantar hoje as sementes do amor, da responsabilidade, do respeito e da fé. Josué nos deixou um exemplo digno de ser lembrado: “Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. Josué 24:15.

Cada atitude tomada molda o futuro. Como seres conscientes, precisamos agir com sabedoria, pois nossos atos têm consequências. O apóstolo Paulo também reforça esse princípio: “Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos”. Gálatas 6:9. Falar do amor de Deus dentro de casa, cultuar em família e viver o testemunho cristão são atitudes essenciais para manter vivo o propósito divino no lar. O futuro espiritual de nossos filhos depende diretamente do compromisso que assumimos hoje com os valores eternos.

Conclusão: Um Chamado à Ação. Os bons exemplos no seio familiar não são apenas memórias do passado. São alicerces eternos que sustentam a sociedade. Quando cultivamos fé, amor e princípios genuínos em nossos lares, promovemos um ambiente saudável, onde a espiritualidade floresce.

Não espere mudanças externas para fortalecer sua família. Comece por você. Dedique tempo à comunhão, seja exemplo de fé e viva com autenticidade os princípios que deseja transmitir. Com diálogo amoroso, respeito mútuo e compromisso com Deus, edificamos lares resilientes e transformadores. Um lar edificado no Senhor transcende o tempo. Torna-se luz para a sociedade e legado para as gerações.

Samuel Germano de Oliveira é pastor nas igrejas O Brasil Para Cristo, também pedagogo com especialização em gestão, coordenação educacional e direitos humanos pela UFPE. Autor de diversas obras e revistas de temática religiosa e da Academia Pernambucana Evangélica de Letras (APEL).