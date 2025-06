Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

2ª Corrida da RECON

A Catedral da Reconciliação realiza, no próximo dia 12 de julho, a 2ª edição da Corrida da RECON, em comemoração aos 21 anos da Igreja. A largada será às 16h, com saída e chegada em frente à sede da Igreja, na Rua Alfredo Marcondes, 499 – Imbiribeira. Mais do que uma corrida, o evento convida a comunidade a uma jornada de fé, saúde e bem-estar, promovendo o cuidado com o corpo, a alma e o espírito.



Ano do Cuidado

Inspirada no “Ano do Cuidado”, a corrida da RECON transmite uma mensagem profunda sobre a importância de olhar para si mesmo de forma integral. “Estamos vivendo um tempo em que é essencial cuidar do nosso corpo, das emoções e da espiritualidade. A corrida será um momento para celebrar a vida, a fé e o compromisso com o cuidado que Deus nos ensina”, afirma o Bispo Ivan Rocha, Bispo da Diocese do litoral Sul de Pernambuco da Igreja Episcopal Carismática do Brasil.



Hábitos saudáveis

Com percursos pensados para diferentes níveis de preparo físico, o evento contará com três modalidades: 3km (caminhada), 5km (corrida) e 10km (corrida). O objetivo é garantir a participação de pessoas de todas as idades, da criança ao idoso, promovendo a inclusão e incentivando hábitos de vida mais saudáveis. Durante o percurso, os corredores também poderão vivenciar momentos de oração, reflexão e encorajamento espiritual.



Corpus Christi

Na última quinta-feira (19), a Igreja do mundo inteiro celebrou o Corpus Christi, o Corpo de Cristo. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, houve celebrações em todas as paróquias, em horários próprios. Muitas paróquias preparam os tradicionais tapetes de pó de serra, pó de café, areia e sal. O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, participou da Solenidade de Corpus Christi na igreja matriz do Espinheiro, que é dedicada ao Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus.



Fé, arte e imagens no Instituto RB

Vik Muniz é aplaudido mundo afora pela sua arte gerada por materiais incomuns que emprega em suas pinturas, esculturas, fotografias..... O artista expõe no Instituto IRB até 31 de agosto e entre mais de 200 obras que apresenta na mostra Vik Munix - A Olho Nu, expõe a série, “Imaginária” ( 2018- 2019), composta por imagens históricas da arte sacra.



Acreditar

Embora a história da arte esteja intrinsecamente ligada à tradição religiosa, o século XX marcou um afastamento significativo entre artistas e a temática da religiosidade. Muniz, contudo, tensiona essa ruptura ao declarar que seu trabalho está diretamente vinculado à “ideia do acreditar”. “Imaginária” é uma forma do artista lidar com sua própria história pessoal, já que ele vem de uma família religiosa.



Acampamento de Corpus Christi

O Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova-SP, recebeu nestes quatro dias, com encerramento hoje, o Acampamento de Corpus Christi. Na programação procissão sore o tapete, missas cantos litúrgicos e shows com encerramento neste domingo (22). O tema central que norteou esses dias de oração está no Evangelho de São João, no capítulo seis, versículo 35: “Eu Sou o Pão da Vida.” Para os quatro dias de evento são esperadas cerca de 40 mil pessoas.



Programação espírita

“João Batista e a sua missão a serviço do Cristo” será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove hoje (22). Como palestrante, Karla Júlia Marcelino, do Centro Espírita Manoel Quintão, que fica no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira, na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro. A programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (Instagram, YouTube e Facebook).



Regozijai-vos

“Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. 1 Tessalonicenses 5:19-23



Santo português

Na Arquidiocese de Olinda e Recife, muitas foram as homenagens a Santo Antônio no seu dia. Foi no Alto da Sé em Olinda que o arcebispo dom Paulo Jackson ressaltou a sabedoria do santo português, que é doutor da Igreja, sua eloquência e preocupação com os pobres.