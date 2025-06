Exposição no IRB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife São João Batista foi celebrado com missas e nas cidades pernambucanas com fogueiras, comidas típicas e arrasta-pé



O aplaudido artista Vik Muniz expõe no Instituto IRB até 31 de agosto e, entre mais de 200 obras que apresenta na mostra “Vik Munix - A Olho Nu”, está a série “Imaginária” (2018- 2019) composta por imagens históricas da arte sacra.



Imaginário

Além de reinterpretar santos consagrados pelo cânone artístico ocidental, Vik também retrata figuras devocionais amplamente reconhecidas no imaginário popular, mas historicamente marginalizadas nos repertórios da arte erudita e declara que seu trabalho está diretamente ligado a “idéia de acreditar”.



Palestra espírita

Hoje (2) a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove. das 16h às 17h, reunião pública doutrinária em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629, no Espinheiro. O tema "Pedro, tu me amas (Jesus)" será apresentado por Mercês Almeida, do Centro Espírita Amor e Caridade, situado no município de Carpina, na Mata Norte do Estado. A programação também poderá ser acompanhada pelo Instagram, YouTube e Facebook da FEP.



Instrução Cristã

Arquidiocese de Olinda e Recife abre processo de beatificação de Madre Agathe Verhelle fundadora do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, e que dedicou a vida à educação e à evangelização da juventude. A cerimônia no Colégio Damas foi conduzida pelo arcebispo dom Paulo Jackson com participação de dom Josivaldo Barbosa e Frei Jociel Gomes postulador da causa e de religiosas, sacerdotes e fiéis.



Palavra de Salvação

“Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte”. Provérbios 21:1-6



Na trilha da cura

Começou na quinta-feira (26) e encerrou-se ontem (28) na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), o acampamento “Na Trilha da Cura”, promovido pela Comunidade Bethânia, fundada pelo padre Léo. Tendo como tema: “Santidade é fruto de superação” todos os dias, as missas foram celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias, às 16h. Hoje (29) a Comunidade Bethânia estará presente no “Memorial padre Léo”, para homenagens.



Thomas Nelson

O professor Fernando Gonçalves recomenda uma recente edição que está sendo muito bem aceita por cristãos das mais diferenciadas denominações: A Bíblia de Estudos Thomas Nelson, nova versão Internacional, São Paulo, Editora Thomas Nelson Brasil, 2021, 2.720 p. Segundo Paulo, “Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.” (2Tm 3,16-17).



João Batista

Missas, novena, fogueira e comidas típicas. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, São João Batista foi celebrado além dos altares. Dom Paulo presidiu missa, no último dia 24, pela manhã, na Paróquia do bairro do Sancho, em Recife.



Igreja Batista da Capunga

A programação de cultos na Igreja Batista da Capunga Igreja nos domingos é nos horários de 10h30 e 18h30. Na quarta-feira os cultos começam às 19h30 e no sábado para os jovens, às 19h00.O pastor presidente da Igreja é Marcos Gaudard Corrêa.