REVERENDO VALTEMIR RAMOS GUIMARÃES

Todas as pessoas precisam da presença do pai, essa é uma necessidade premente de todo ser humano. Ao nascermos, ficamos à mercê de nossos pais, que nos acolhem com amor e dedicação. Já dizia Freud, o pai da psicanálise, que “Deus é projeção da imagem paterna” (Freud, 1912-1913; Fizzoti, 1992a; Aletti, 1978)1. Na mesma linha expôs Jung, “o arquétipo (o modelo original) de Deus está ligado à reativação da simbologia materna, entendida como fonte da vida, enquanto referente ao calor e à fecundidade do útero materno” (Jung,1939, Fizzoti, 1992a)2.



Nessas duas abordagens de Freud e Jung, há um determinador comum: “O conhecimento de Deus não é imediato”, mas é fruto da mediação familiar e do ambiente circunstante que forjam a vivência religiosa do indivíduo, apesar de Jung ter uma dimensão mais profunda. É notório que a criança se volta para Deus, com um comportamento positivo, na medida em que “experimenta” nos pais o mesmo amor e bondade.



O assunto em apreço, toma grande relevância nos ensinos de Jesus Cristo. Ao orar, ele usou o termo ábba, esse termo vem do aramaico, língua cotidiana dos tempos de Jesus, e era usado para referir-se de forma carinhosa ao genitor ou pai. Equivalia à forma “meu pai”, o modo como uma criança se dirige ou trata a seu pai, com carinho e dependência do seu amor e atenção (Haubeck, 2009, p.969). Ele falava com Deus, o Pai, com essa intimidade, amor e respeito. Temos menções deste termo no Novo Testamento, em passagens como: Mc 14:36; Mt 26:39; Rm 8:15 e Gl 4:6.

Na passagem de Marcos 14:36, Jesus ora: “Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice; não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres”. Paulo diz: “...recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai” (Rm 8:15). Já na carta aos gálatas, Paulo, reitera, dizendo: “E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai” (Gl 4:6).



Precisamos continuar tratando aqui sobre “o Pai, na relação de Jesus com Deus”. A grande mensagem de conforto para a humanidade é: Deus é Pai. Na mensagem de Jesus, Deus é o Pai amoroso. Essa é a mensagem central em Jesus, de tal forma que em sua encarnação, o Filho, pode dar aos homens "o poder de se tornarem filhos de Deus" (Jo 1:12). O tema da paternidade divina vai muito além das nossas ínfimas percepções e conhecimentos.



Pai é uma palavra tão simples, mas de grande profundidade e respeito. Esse ensino nos leva à valorização do relacionamento que devemos ter com Deus, ao se dirigir a Ele como o "Abba, Pai". Ao estudarmos o evangelho é bem perceptível a forte comunhão e obediência de Jesus ao Pai. Ele faz questão absoluta de revelar o Pai em todos os momentos de sua vida. Deus é para ele, o Pai.

Essa verdade assume, por meio do discurso de Jesus, tal importância que se torna a base do seu ensino. Sempre notamos que as obras são para a glória do Pai (Mt 5:16). A vida moral deve consistir em ser misericordioso como o Pai que perdoa (Mt 6:14-15; Mc 11:25-26), a entrada no reino dos céus é reservada para todos que fazem a vontade do Pai (Mt 7:21). Jesus nos ensina a ser perfeito, como o Pai é perfeito (Mt 5:48). Em todos os ensinos sobre a paternidade de Deus, precisamos entender que os homens são irmãos, partindo da realidade da criação, onde Deus é o criador da raça humana, e assim sendo, Ele cuida dessa vida aqui na terra. Dessa forma, os homens são irmãos e devem amar e tratar uns aos outros como tal, (que infelizmente isso não tem acontecido de um modo geral, pois, assistimos estupefatos, a violência e a maldade com que tratam uns aos outros, e é muito lamentável.

Se cada um conhecesse esse Deus, o Pai, que Jesus veio revelar, certamente muita coisa seria diferente. Jesus disse explicitamente: "...todos vós sois irmãos... Deus é o vosso Pai..." (Mt 23:8,9). Finalmente, "a paternidade de Deus em relação a Jesus condensa em si a imagem de Deus Pai do povo, do rei messiânico e do justo" (Konings, 2001, p.41). Então, clame: Abba, Pai!

Pastor Valtemir Ramos Guimarães é da IPAD – Igreja Pentecostal Assembleia de Deus – Cabo-PE. Graduado: Física (UFRPE). Me./ Dr. Ciências da Religião. (81) 99948-1289. Valtemir1@outlook.com