As vantagens de Satanás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Servir ao Deus Verdadeiro é mais complicado porque Ele exige arrependimento de tudo e depois manda que carreguemos a nossa cruz para segui-lo

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REVERENDO MIGUEL COX

“E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás

se disfarça em anjo de luz”. 2 Coríntios 11:14

Há, sim, vantagens em servir a Satanás. É muito mais fácil porque ele não exige absolutamente nada, muito pelo contrário, deixa você bem à vontade para fazer o que quiser. Ele não tem mandamentos, nem regras de vida de quaisquer espécies. Se você não faz nada, ele está feliz, pois este é o seu jeito de servir a ele. Você não precisa fazer oferendas, só se quiser, para estar ao lado dele. Você não precisa cometer nenhum crime hediondo para confirmar a sua fidelidade a ele. Você pode ser egoísta, orgulhoso, prepotente, vaidoso, avarento, imoral ou moral, ético ou não, mentiroso e viver despreocupado com o que acontece com o seu próximo.



Não precisa abandonar, basta ignorar, não tem de ferir, basta não socorrer, ter uma religião ou não é indiferente para ele, frequentar templos satânicos ou não, está tudo certo. Ele não te exige devoção, orações, o uso de sinais e gesticulações. E se você decidir ignorá-lo ou acreditar na não existência dele, também está tudo certo, ele não se importa.



Além disso, você não precisa blasfemar de Deus, jogar pedras ou xingar quem acredita nele, tocar fogo em templos, depredar símbolos religiosos, perseguir fiéis, ser apologista ferrenho do ateísmo, queimar livros religiosos, etc., ou fazer qualquer coisa que agradará Satanás. Ele não está nem aí para essas atitudes mais violentas. Inclusive, você pode ser um religioso profissional, ter o seu templo e um rebanho de fiéis, falar bonito, portar-se com elegância e ter um padrão ético elevado, falar de Deus e usar jargões religiosos, fazer preces em voz alta, promover o assistencialismo aos mais necessitados, e coisas assim… Satanás não vai se sentir ofendido com isso, vai te aplaudir. Quanto mais perfeito for o disfarce, mais engano carregará.



Por outro lado, servir ao Deus Verdadeiro é bem mais complicado. Primeiro ele exige arrependimento de tudo o que já fizemos de errado, inclusive de ignorá-lo. Depois manda que carreguemos a nossa cruz para segui-lo. Exige que cumpramos todos os seus mandamentos. Que o amemos com exclusividade de todo coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Ele não admite flerte com absolutamente nada que não provenha dele. Requer que a nossa adoração seja cem por cento sincera. Ele não nos blinda de sofrimentos e males que podem ocorrer com qualquer criatura humana. Sempre está pronto a nos corrigir e disciplinar com a dureza necessária. Nos orienta a contribuir com sua obra aqui na terra usando os nossos talentos, bens materiais, sacrifícios para realizar a sua missão, mesmo em lugares remotos e difíceis. A nossa devoção deve ser a cada segundo que passa, tanto no templo quanto fora dele. Para ele trajes religiosos pomposos pouco importa, mas um coração revestido de pureza e santidade.



As recompensas de Satanás, se é que há alguma vantagem nisso, se resumem a esses poucos anos de vida que passamos aqui na terra. Já as do SENHOR DEUS, não só nos gratificam nesta vida, como na vindoura, são eternas e superam infinitamente todas as dores que sofremos aqui. Mas, o meu foco, neste artigo, não é sobre o pós-morte, mas sobre a nossa vida aqui na terra. A realidade é que o mal se disfarça em bem e depois nos dá uma rasteira. A bem da verdade, viver livre de regras e responsabilidades não é bom. É como um navio à deriva no grande oceano, perde todo o propósito de estar ali. Não tem rumo nem destino certo, apenas vagueia inutilmente.

Não permita que a sua vida seja assim, não há vantagens nisso. As orientações de Deus são todas benéficas e põem os nossos pés no chão. Além de nos guiar pela melhor vontade do universo, a dele. Jesus afirma: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14:6). Também asseverou: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10:10). Só existe vantagens para nós no apego incondicional a Deus.

Rev. Miguel Cox é mestre em Teologia, partor evangélico e membro fundador da Academia Pernambicana Evangélica de Letras

