Árvore:Preserve essa fonte de vida no planeta!
Estudos apontam que a quantidade de árvores em nosso meio pode contribuir e muito para a nossa saúde e o estilo de vida que levamos
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MARCELO CHAVES
Árvore é sinônimo de vida e pode nos oferecer benefícios essenciais e comuns para a espécie humana, que acabam passando despercebidos no dia a dia. Situações que parecem simples, contudo, são cheias de significado quando olhamos para elas de uma forma diferente.
As árvores podem oferecer sombra, frutos, flores, remédios, óleos, papel e outras tantas coisas mais, que poderiam ser citadas aqui, mas elas também podem ser especiais num aspecto bem interessante. Estudos apontam que a quantidade de árvores em nosso meio pode contribuir e muito para a nossa saúde e o estilo de vida que levamos.
Para a Organização das Nações Unidas (ONU), é recomendável que uma cidade tenha pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. Zonas urbanas arborizadas possuem 60% menos partículas de poluição no ar.
Uma árvore grande e saudável possui o mesmo efeito de dez aparelhos ar-condicionado funcionando 20 horas por dia. Sua sombra pode reduzir a temperatura do asfalto em até 2°C, e a do interior dos carros em até 8°C.
No que diz respeito ao meio ambiente, as árvores contribuem de inúmeras formas. Elas regulam o clima; absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio; melhoram a qualidade e umidade do ar; são capazes até mesmo de controlar as enchentes, ou seja, absorver um grande volume de água das chuvas; permitem a pureza das águas dos rios, sem contar o equilíbrio ecológico na natureza no que diz respeito a fauna e flora.
É claro que a nossa celebração nesse dia pode ser muito mais do que falar da árvore e seus benefícios. Deve ser um momento oportuno para repensarmos nossas atitudes em prol do meio ambiente e da nossa colaboração com a Casa Comum.
É necessária a preservação das matas nativas e ciliares e a conservação dos mananciais; a proteção dos solos, rios, nascentes; e a valorização do ambiente como algo essencial para as presentes e futuras gerações. Sem a conservação dos ecossistemas, tornam-se inviáveis as condições de vida humana na Terra.
Há contribuições que partem de nós como necessárias para uma administração responsável de algo importante para a vida em todos os aspectos. Vale reforçar o respeito e o plantio de árvores como gesto concreto em favor da humanidade. Quando alguém destrói uma árvore, está destruindo uma fonte de vida no planeta.
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Na história da salvação, além de Deus e das pessoas, as árvores são os seres vivos mais mencionados na Bíblia. Estavam presentes e participaram de capítulos importantes nas Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus se refere à sabedoria divina como a “árvore da vida”. (Provérbios 3.18).
Marcelo Chaves é missionário da Canção Nova e apresentador do programa Preservação Ambiental, exibido pela TV Canção Nova.