fechar
Religião | Notícia

Jesus Chorou - Amor e empatia pela humanidade

As Escrituras registram momentos em que Jesus chorou, mostrando que expressar tristeza e emoção não é sinal de fraqueza, mas de pleno amor e empatia

Por JC Publicado em 01/11/2026 às 0:00

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

VALTEMIR RAMOS GUIMARÃES

Dileto leitor, neste artigo falaremos sobre o “choro de Jesus”, um dos assuntos mais profundos dentro do contexto bíblico, da teologia e da história da humanidade. O choro na vida de Jesus revela a profundidade de sua humanidade e a extensão de sua compaixão pela dor humana. De modo geral, podemos dizer que o termo “chorar” é um ato corriqueiro na vida do ser humano. Quem dentre nós nunca chorou? Nunca derramou lágrimas? Muitas vezes choramos por diversos motivos, como por exemplo: Choramos assim que nascemos; choramos devido ao sofrimento; choramos devido ao arrependimento ou remorço; choramos por felicidade; choramos pela conquista de um sonho; choramos pela morte de um ente querido; enfim, choramos por muitos motivos.


Estudando as Escrituras, podemos ver que elas registram momentos em que Jesus chorou, mostrando que expressar tristeza e emoção não é sinal de fraqueza, mas de pleno amor e empatia.
Mas antes de entrarmos em algumas passagens sobre o choro, é preciso mostrar que há termos específico e diferentes sobre este assunto no original grego (texto do Novo Testamento), como: dakruo, que aparece em João 11:35, e que significa: chorar, derramar lágrimas (em silêncio); outro termo é penthos, aparece em Mateus 5:4 – “Bem-aventurados os que choram...”, que significa lamentar, gemer, prantear; há o termo koptô, em Lucas 8:52, que significa lamentar, gemer; e, finalmente klaiô, em Lucas 19:41, ocasião em que Jesus chorou, quando da sua entrada em Jerusalém, montado num jumentinho, e que esse termo significa “chorar em voz alta”, “como uma criança”.


Sim, agora, iremos discorrer sobre esses termos, tentando mostrar a aplicabilidade deles nas passagens em que são citadas, e traremos mais alguns exemplos em que fica visível a preocupação de Deus e também de Jesus sobre as lágrimas das pessoas. Iniciaremos com o incidente que ocorreu sobre a morte de Lázaro, registrado em João 11:35: “Jesus chorou”, conhecido como o menor versículo da Bíblia. Este versículo, mostra que Jesus se comoveu profundamente com o luto de Maria, Marta e dos amigos, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Ele chora para nos ensinar que Deus se importa e entra na nossa dor. Analisando este capítulo 11 do Evangelho de João, podemos ver alguns detalhes importantes. Jesus recebeu a notícia que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria enviara sobre a enfermidade de Lázaro (versículo 3). Jesus, então, foi da Pereia à Judeia (estava em Betábara, na Pereia – João 1:28; 10:40). A família de Lázaro, morava numa aldeia, chamada Betânia (distava 3 km de Jerusalém, Judeia) (versículo 18), e Jesus saiu para chegar em Betânia, a fim de socorrer o seu amigo. Ele amava a família de Lázaro (vide versículo 5). Porém, quando Jesus chegou em Betânia, jazia sepultado há 4 dias (vide o versículo 17). Marta disse a Jesus: “já cheira mal – já faz 4 dias” (versículo 38).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Naqueles dias da morte de Lázaro, muitos judeus foram à Betânia para visitar a família a fim de a consolar. Lázaro era muito respeitado e querido. Os judeus aqui, trata de amigos e partidários judaicos, certamente carpideiras profissionais, fundamentalistas judaicos, etc. No contexto bíblico, a lamentação ou luto, perdurava por 7 dias (I Sm 31:13; I Cr 10:12). Alguns autores falam de 30 dias. As carpideiras choravam muito para dar um ar de tristeza pela morte (Mt 9:23 – exemplo da filha de Jairo). Quando Jesus chegou em Betânia, e viu toda aquela convulsão, comovendo-se bastante, e indo ao sepulcro, “ele chorou”. Este choro, é como já explicamos anteriormente, que no grego é dakruô, o qual significa “derramar lágrimas (em silêncio) ”. Aqui, realmente, é demonstrado o amor e a humanidade de Jesus. Diante disso, os judeus comentaram: vejam como ele o amava.


Este choro de Jesus é uma grande expressão de amor e empatia pelo próximo. Já no evento da entrada triunfal em Jerusalém, mencionado em Lucas 19:41, ele chorou, que no grego klaiô, indica “um choro em voz alta”, ou seja, foi uma lamentação pelo fato de ver ali a incredulidade e a recusa do povo de Israel em se arrepender. Ele chorou pela dureza de coração da humanidade que não reconheceu a sua visitação de paz e de amor. Em outro momento, compadeceu-se diante do funeral de um filho de uma pobre viúva na cidade de Naim. “E vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores” (Lucas 7:13). Ele continua a chorar pela humanidade, pois, é o nosso sumo sacerdote lá no céu, onde chora e intercede por nós (Hb 4:15; 5:1-7; 7:25). Agradeçamos a Deus pela intercessão e amor de seu Filho por nós. Precisamos aprender com ele. Amém.

Valtemir Ramos Guimarães Pastor da Igreja Pent Ass de Deus - PE. M. da APEL- Acad Pern. Evang. de Letra. Graduado: Física (UFRPE) Me. Ciências da Religião. Doutorando em Educação.
(81) 99948-1289

Leia também

Festa do Sagrado Coração de Jesus 

Festa do Sagrado Coração de Jesus 
A Mais Impactante Mensagem do Universo

A Mais Impactante Mensagem do Universo

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.