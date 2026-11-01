Jesus Chorou - Amor e empatia pela humanidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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VALTEMIR RAMOS GUIMARÃES

Dileto leitor, neste artigo falaremos sobre o “choro de Jesus”, um dos assuntos mais profundos dentro do contexto bíblico, da teologia e da história da humanidade. O choro na vida de Jesus revela a profundidade de sua humanidade e a extensão de sua compaixão pela dor humana. De modo geral, podemos dizer que o termo “chorar” é um ato corriqueiro na vida do ser humano. Quem dentre nós nunca chorou? Nunca derramou lágrimas? Muitas vezes choramos por diversos motivos, como por exemplo: Choramos assim que nascemos; choramos devido ao sofrimento; choramos devido ao arrependimento ou remorço; choramos por felicidade; choramos pela conquista de um sonho; choramos pela morte de um ente querido; enfim, choramos por muitos motivos.



Estudando as Escrituras, podemos ver que elas registram momentos em que Jesus chorou, mostrando que expressar tristeza e emoção não é sinal de fraqueza, mas de pleno amor e empatia.

Mas antes de entrarmos em algumas passagens sobre o choro, é preciso mostrar que há termos específico e diferentes sobre este assunto no original grego (texto do Novo Testamento), como: dakruo, que aparece em João 11:35, e que significa: chorar, derramar lágrimas (em silêncio); outro termo é penthos, aparece em Mateus 5:4 – “Bem-aventurados os que choram...”, que significa lamentar, gemer, prantear; há o termo koptô, em Lucas 8:52, que significa lamentar, gemer; e, finalmente klaiô, em Lucas 19:41, ocasião em que Jesus chorou, quando da sua entrada em Jerusalém, montado num jumentinho, e que esse termo significa “chorar em voz alta”, “como uma criança”.



Sim, agora, iremos discorrer sobre esses termos, tentando mostrar a aplicabilidade deles nas passagens em que são citadas, e traremos mais alguns exemplos em que fica visível a preocupação de Deus e também de Jesus sobre as lágrimas das pessoas. Iniciaremos com o incidente que ocorreu sobre a morte de Lázaro, registrado em João 11:35: “Jesus chorou”, conhecido como o menor versículo da Bíblia. Este versículo, mostra que Jesus se comoveu profundamente com o luto de Maria, Marta e dos amigos, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Ele chora para nos ensinar que Deus se importa e entra na nossa dor. Analisando este capítulo 11 do Evangelho de João, podemos ver alguns detalhes importantes. Jesus recebeu a notícia que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria enviara sobre a enfermidade de Lázaro (versículo 3). Jesus, então, foi da Pereia à Judeia (estava em Betábara, na Pereia – João 1:28; 10:40). A família de Lázaro, morava numa aldeia, chamada Betânia (distava 3 km de Jerusalém, Judeia) (versículo 18), e Jesus saiu para chegar em Betânia, a fim de socorrer o seu amigo. Ele amava a família de Lázaro (vide versículo 5). Porém, quando Jesus chegou em Betânia, jazia sepultado há 4 dias (vide o versículo 17). Marta disse a Jesus: “já cheira mal – já faz 4 dias” (versículo 38).

Naqueles dias da morte de Lázaro, muitos judeus foram à Betânia para visitar a família a fim de a consolar. Lázaro era muito respeitado e querido. Os judeus aqui, trata de amigos e partidários judaicos, certamente carpideiras profissionais, fundamentalistas judaicos, etc. No contexto bíblico, a lamentação ou luto, perdurava por 7 dias (I Sm 31:13; I Cr 10:12). Alguns autores falam de 30 dias. As carpideiras choravam muito para dar um ar de tristeza pela morte (Mt 9:23 – exemplo da filha de Jairo). Quando Jesus chegou em Betânia, e viu toda aquela convulsão, comovendo-se bastante, e indo ao sepulcro, “ele chorou”. Este choro, é como já explicamos anteriormente, que no grego é dakruô, o qual significa “derramar lágrimas (em silêncio) ”. Aqui, realmente, é demonstrado o amor e a humanidade de Jesus. Diante disso, os judeus comentaram: vejam como ele o amava.



Este choro de Jesus é uma grande expressão de amor e empatia pelo próximo. Já no evento da entrada triunfal em Jerusalém, mencionado em Lucas 19:41, ele chorou, que no grego klaiô, indica “um choro em voz alta”, ou seja, foi uma lamentação pelo fato de ver ali a incredulidade e a recusa do povo de Israel em se arrepender. Ele chorou pela dureza de coração da humanidade que não reconheceu a sua visitação de paz e de amor. Em outro momento, compadeceu-se diante do funeral de um filho de uma pobre viúva na cidade de Naim. “E vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores” (Lucas 7:13). Ele continua a chorar pela humanidade, pois, é o nosso sumo sacerdote lá no céu, onde chora e intercede por nós (Hb 4:15; 5:1-7; 7:25). Agradeçamos a Deus pela intercessão e amor de seu Filho por nós. Precisamos aprender com ele. Amém.

Valtemir Ramos Guimarães Pastor da Igreja Pent Ass de Deus - PE. M. da APEL- Acad Pern. Evang. de Letra. Graduado: Física (UFRPE) Me. Ciências da Religião. Doutorando em Educação.

(81) 99948-1289

