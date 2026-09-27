A Jornada da Transcendência
No dicionário de português, o termo transcendência significa qualidade do que é transcendente, do que ultrapassa os limites do considerado normal
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
JOSÉ EDSON F. MENDONÇA
"Vós sois deuses"... "Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens..."- Sl 82; Mat. 5:13-14.
No dicionário on-line de português, o termo transcendência significa qualidade do que é transcendente, do que ultrapassa os limites do considerado normal ou aceitável, abrangendo diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a religião, a psicologia e o meio jurídico.
Na filosofia, a transcendência opõe-se à imanência (aquilo que está contido no mundo objetivo - material e perceptível), referindo-se ao que está além do alcance da experiência sensível ou do conhecimento humano direto, ou seja, do "Mundo das Ideias" - conceito central da filosofia de Platão.
Carl Gustav Jung descreve a função transcendente como a integração entre luz e sombra, ampliando a consciência e superando as barreiras do ego, rumo à individuação e ao serviço ao próximo. Por individuação, entende o processo vital de autodesenvolvimento e autorrealização pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é: um ser humano único, inteiro e integrado, potencializando a conexão com a coletividade. A “integração entre luz e sombra”, o Espiritismo denomina de “reforma íntima”: reconhecer e transformar as próprias imperfeições - não como sentença, mas como matéria-prima do progresso moral. Jung via a sombra não como mal a eliminar; o Espiritismo, de igual modo, ensina que não há Espíritos maus por natureza, apenas atrasados em evolução.
No âmbito religioso, em geral, transcender é perceber-se no universo: reconhecer Deus como criador de tudo, entender de onde viemos e para onde vamos após a morte. É opção virtuosa - trilhar a montanha da vida pela estrada do autoconhecimento, munindo-se de autenticidade diante de incompreensões alheias. Como resumiu Chico Xavier, "evolução é barreira vencida".
Além disso, transcender é um impulso do Espírito consciente para superar as fronteiras do ego elevando a consciência no sentido mais profundo de serviço universal; em essência, é promover em si uma metamorfose de se sentir algo maior, despertando a consciência, abrindo-se a uma nova realidade que se delineia à sua frente, mirando a plenitude existencial.
Transcender, segundo o Espiritismo, é entendido como o processo de evolução moral e intelectual empreendido pelo Espírito imortal, que superando as amarras da matéria, se esforça diuturnamente, por avançar no caminho da perfeição, que será atingida mediante a busca persistente da autoconstrução das asas da moralidade e da intelectualidade, rumo à felicidade que lhe aguarda. Como ensina Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier, "a evolução é fruto do tempo infinito" - e se dá através da pluralidade das existências, onde cada reencarnação é uma nova oportunidade de aprendizado; provas e expiações servem à purificação, não ao castigo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em O Livro dos Espíritos, à pergunta sobre a finalidade da encarnação, os Espíritos respondem: "Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação; para outros, missão" (questão 132). E confirmam que a alma passa por muitas existências: "Sim, todos contamos muitas existências" (questão 166).
Transcender, portanto, não é escapar da matéria, mas superá-la, vida após vida, até que o indivíduo construa a sua felicidade plena, prometida e almejada.
Como reflexão final, podemos acrescentar que a verdadeira transcendência começa no silêncio da alma, exige a coragem de olhar além do horizonte e descobrir que o maior limite a superar é o nosso próprio eu. Adotemos essa jornada, mirando sempre Jesus.
José Edson F. Mendonça atua no movimento espírita como escritor, palestrante e trabalhador no Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220 – Campo Grande – Recife-PE