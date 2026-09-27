A Jornada da Transcendência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No dicionário de português, o termo transcendência significa qualidade do que é transcendente, do que ultrapassa os limites do considerado normal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

JOSÉ EDSON F. MENDONÇA

"Vós sois deuses"... "Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens..."- Sl 82; Mat. 5:13-14.



No dicionário on-line de português, o termo transcendência significa qualidade do que é transcendente, do que ultrapassa os limites do considerado normal ou aceitável, abrangendo diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a religião, a psicologia e o meio jurídico.



Na filosofia, a transcendência opõe-se à imanência (aquilo que está contido no mundo objetivo - material e perceptível), referindo-se ao que está além do alcance da experiência sensível ou do conhecimento humano direto, ou seja, do "Mundo das Ideias" - conceito central da filosofia de Platão.

Carl Gustav Jung descreve a função transcendente como a integração entre luz e sombra, ampliando a consciência e superando as barreiras do ego, rumo à individuação e ao serviço ao próximo. Por individuação, entende o processo vital de autodesenvolvimento e autorrealização pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é: um ser humano único, inteiro e integrado, potencializando a conexão com a coletividade. A “integração entre luz e sombra”, o Espiritismo denomina de “reforma íntima”: reconhecer e transformar as próprias imperfeições - não como sentença, mas como matéria-prima do progresso moral. Jung via a sombra não como mal a eliminar; o Espiritismo, de igual modo, ensina que não há Espíritos maus por natureza, apenas atrasados em evolução.



No âmbito religioso, em geral, transcender é perceber-se no universo: reconhecer Deus como criador de tudo, entender de onde viemos e para onde vamos após a morte. É opção virtuosa - trilhar a montanha da vida pela estrada do autoconhecimento, munindo-se de autenticidade diante de incompreensões alheias. Como resumiu Chico Xavier, "evolução é barreira vencida".



Além disso, transcender é um impulso do Espírito consciente para superar as fronteiras do ego elevando a consciência no sentido mais profundo de serviço universal; em essência, é promover em si uma metamorfose de se sentir algo maior, despertando a consciência, abrindo-se a uma nova realidade que se delineia à sua frente, mirando a plenitude existencial.



Transcender, segundo o Espiritismo, é entendido como o processo de evolução moral e intelectual empreendido pelo Espírito imortal, que superando as amarras da matéria, se esforça diuturnamente, por avançar no caminho da perfeição, que será atingida mediante a busca persistente da autoconstrução das asas da moralidade e da intelectualidade, rumo à felicidade que lhe aguarda. Como ensina Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier, "a evolução é fruto do tempo infinito" - e se dá através da pluralidade das existências, onde cada reencarnação é uma nova oportunidade de aprendizado; provas e expiações servem à purificação, não ao castigo.



Em O Livro dos Espíritos, à pergunta sobre a finalidade da encarnação, os Espíritos respondem: "Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação; para outros, missão" (questão 132). E confirmam que a alma passa por muitas existências: "Sim, todos contamos muitas existências" (questão 166).



Transcender, portanto, não é escapar da matéria, mas superá-la, vida após vida, até que o indivíduo construa a sua felicidade plena, prometida e almejada.



Como reflexão final, podemos acrescentar que a verdadeira transcendência começa no silêncio da alma, exige a coragem de olhar além do horizonte e descobrir que o maior limite a superar é o nosso próprio eu. Adotemos essa jornada, mirando sempre Jesus.



José Edson F. Mendonça atua no movimento espírita como escritor, palestrante e trabalhador no Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220 – Campo Grande – Recife-PE