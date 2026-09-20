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Religião | Notícia

O Amor e a Paz: Jesus à luz da Doutrina Espírita

Milhões de almas renascem refazendo atitudes belicosas que alimentam os crimes do amanhã e relembram os deslizes do passado num automatismo moral

Por JC Publicado em 20/09/2026 às 0:00
O Amor e a Paz
O Amor e a Paz - Thiago Lucas/ Artes JC

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O Amor e a Paz: Jesus à luz da Doutrina Espírita

WILSON GOMES

A repetição de atos, gestos e pensamentos forja os nossos hábitos e constitui o que a Antropologia chama de cultura. A força desse movimento secular é tão intensa que multidões de Espíritos reencarnam repetindo as mesmas escolhas e comportamentos. Grupos numerosos regressam à matéria conservando hábitos e perpetuando costumes. Vemos, assim, crianças repetindo movimentos equivocados e adultos que os aplaudem, perpetuando atitudes que a evolução já nos pede para abandonar.


Ali, milhões de almas renascem refazendo atitudes belicosas que alimentam os crimes do amanhã e relembram os deslizes do passado. É a cultura do automatismo moral, onde preferimos repetir o que fazemos há milênios.


Cristãos amigos, espíritas, nós vos perguntamos: qual é a vossa cultura? O que repetis e repetis sem meditar, sem julgar, sem refletir? É o uso do álcool, do vinho doce? É o comportamento violento, agressivo, que machuca, submete, humilha e segrega? Qual é o culto que preferimos? O da guerra ou o da paz? O das armas ou o do Evangelho? Infelizmente, muitos ainda preferem o culto da violência, daqueles que não consideram a necessidade de perdoar, compreender e esquecer para se aprimorar.


Em uma de suas visitas à terra dos samaritanos, Jesus e seu grupo de amigos necessitaram de hospedagem (Evangelho de Lucas 9:52). A viagem era longa, o percurso empoeirado, pedregoso e difícil, sem pausas para hidratação e alimentação. João e Tiago (Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 12 - Amélia Rodrigues) partiram à frente; tinham a incumbência de providenciar um lugar para o pernoite, para que aquele grupo exausto pudesse recuperar as forças físicas e mentais das quais necessitaria no dia seguinte. Todos nós sempre necessitamos de pausas para a recuperação e reflexão, em vista das atitudes dos dias próximos, das horas vindouras e dos desafios do porvir.


Era do hábito, do costume e da cultura daquele povo — os samaritanos — oferecer abrigo seguro aos viajantes. Era a tradição local: quem viajava merecia repouso e hospedagem. Mas algo os dividia. Os judeus que retornaram do exílio na Babilônia viam os samaritanos como miscigenados e, por isso, hostilizavam os samaritanos, sendo considerados impuros e desmerecedores das graças de Deus.

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Os moradores locais e o grupo do Cristo dividiam-se pelo local de cultuar a Deus: judeus em direção a Jerusalém; samaritanos em comunhão com o Criador no Garizim. Esses foram fatores suficientes para que a cultura de hospitalidade fosse preterida, posta em segundo plano, permitindo que o hábito e a cultura de hostilidade entre aqueles dois grupos prevalecessem.


Culturas e hábitos que se sobrepõem: os amigos de Jesus e os samaritanos. Os primeiros chegaram à cidade em busca de acolhimento; os samaritanos, porém, disseram-lhes: "Não temos hospedagem para o vosso grupo, nem para o vosso mestre". Hospedaria havia, mas lhes faltava hospitalidade. Afinal, não são todos os que estão em condições de hospedar Jesus; nem todos conseguem, ainda, acolher a sua pessoa e a sua proposta. O Cristo foi informado da recusa, o que não lhe causou surpresa.


Contudo, Tiago e João, os companheiros de primeira hora, repetem por hábito e por cultura belicosa: "Senhor, queres que peçamos a Deus que lance fogo do céu sobre os samaritanos? Para que recebam as mesmas hostilidades que nos ofereceram?".


É o costume do revide, da vingança que predomina; da falsa defesa que publicamos na vitrine do mundo como escusa para o rancor. Mas o Mestre ensina: desculpa, perdoa, entende. É a cultura do amor e da paz. Ele nos lembra: "Não viemos para a guerra, mas para implantar o Reino de Deus no coração do homem". Para isto, fazem-se necessários novos hábitos. Chegou o momento de implantar a cultura da paz, do perdão, da benevolência e do amor.


E assim partiram — cansados, famintos, empoeirados e sedentos, mas em profunda paz. Ecoava no ar a máxima do Cristo: "Ouvistes o que foi dito aos antigos... Eu, porém, vos digo: se te baterem numa face, oferece-lhe a outra; orai pelos que vos perseguem e caluniam...". É a cultura do amor sem recompensa, a cultura do Cristo, o verdadeiro hábito do cristão, o comportamento do homem de bem e do trabalhador da última hora. Vem e abraça, em breve, o culto da paz, da indulgência e do perdão!

Wilson Gomes, diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita Pernambucana (FEP)

 

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