Da expiação à regeneração

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A Terra encontra-se na categoria de mundo de expiações e provas, serve de morada para Espíritos que necessitam lutar contra as imperfeições

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MANUELLE TEIXEIRA DOS SANTOS



A máxima de Jesus "Há muitas moradas na casa de meu Pai" (João, 14:2) revela a imensidão do Universo e a pluralidade dos mundos habitados. Segundo a Doutrina Espírita, essas "moradas" representam diferentes estágios de evolução planetária, que variam desde os mundos primitivos até os celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem.



A Terra encontra-se, atualmente, na categoria de mundo de expiações e provas, serve de morada para Espíritos que necessitam lutar contra as imperfeições para desenvolver a inteligência e o senso moral. No entanto, o progresso é uma lei inevitável da Natureza. Assim como os indivíduos evoluem, os planetas também ascendem na hierarquia universal. A Terra não está destinada a ser para sempre uma "penitenciária" ou um "hospital". Ela atravessa um período de transição para se tornar um mundo em regeneração.



Nesse novo estágio, embora ainda existam provas e expiações, o homem estará livre das paixões desordenadas. O orgulho e o ódio cederão lugar ao amor. Essa transformação planetária não ocorre por meio de cataclismos que aniquilem a geração atual, mas por uma substituição gradual de seus habitantes. Espíritos mais adiantados e propensos ao bem estão encarnando para estabelecer a justiça e a paz. Paralelamente, aqueles que persistem na prática do mal, com o tempo, migrarão. Estes serão encaminhados para mundos inferiores, condizentes com seu grau de endurecimento. Lá, em novas condições, ajudarão povos menos adiantados a progredir intelectualmente.



Nesse cenário de transição, os "sinais dos tempos" tornam-se evidentes na sociedade. Sabe-se que o progresso intelectual e científico alcançou patamares grandiosos nas últimas décadas. Agora, faz-se indispensável o progresso moral para assegurar o verdadeiro bem-estar. Neste contexto, o Espiritismo surge como a alavanca que auxilia esse avanço coletivo da Humanidade. Ele oferece a fé raciocinada, capaz de encarar a razão em todas as épocas evolutivas. Ao mesmo passo, o papel de cada indivíduo é fundamental no processo de regeneração planetária.



A "nova geração" é composta por Espíritos que aceitam transformar-se intimamente, sendo a reforma íntima a verdadeira alavanca para a renovação das instituições sociais. Como ensina o codificador Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Trabalhar na própria melhoria é, em última análise, trabalhar pelo progresso do planeta. E, segundo o Espiritismo, Jesus é o guia e modelo para essa longa caminhada. Ele prometeu o Consolador, o Espírito de Verdade, para restaurar as leis divinas.



A transição planetária é, portanto, um convite direto à esperança e à ação cristã, sendo o mundo em regeneração uma promessa que se cumprirá na medida do esforço de cada um. Ao cultivar a caridade e a humildade, cada pessoa contribui para o reino da luz. E, paulatinamente, a Terra deixará de ser um lugar de exílio e tornar-se-á um planeta de fraternidade. O mundo novo já desponta no horizonte para aqueles que têm olhos de ver a verdade.



Manuelle Teixeira dos Santos é secretária do Conselho Deliberativo da Federação Espírita Pernambucana (FEP)