"Já Raiou a Liberdade no Horizonte do Brasil"

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Qualquer um pode ser livre em Cristo Jesus, participando assim de uma segunda pátria, que é a pátria celestial, repleta de paz, alegria e justiça

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EDUARDO PEREIRA



Na próxima segunda-feira, 7 de setembro de 2026, o Brasil completará 202 anos de sua Independência, e será, como tem sido ao longo destes dois séculos, um dia de muitas comemorações.



Em todas as épocas com suas características próprias o brasileiro faz questão de externar seu amor à pátria. Normalmente é um dia em que as famílias se vestem de verde e amarelo e, agitando bandeirinhas, vão assistir ao festival de cores, evoluções e harmonias das paradas militares, assim como os desfiles das escolas e agremiações civis. Eu desfilei na Avenida Conde da Boa Vista representando o Colégio da Polícia Militar em meados das décadas de 1970 e 1980 e é uma sensação especial e única, que renova o sentimento de orgulho em ser cidadão brasileiro. Somos afortunados termos uma pátria para amar, enquanto muitos não tem.



Dizem por aí que Deus foi generoso com o Brasil, por suas belezas naturais, sem os desastres deletérios de outras terras, e também por seu povo cordato e trabalhador, cheio de esperança e fé, o que é verdade. Quer dizer que estamos, assim num paraíso terreal? Certamente que não. Então, do que precisa o Brasil para alcançar a plenitude da felicidade? Respondo: Liberdade! Não estou falando da liberdade física, mas da liberdade espiritual de quem anseia por um repouso da alma, uma libertação da angústia existencial, que ainda frequenta tantos brasileiros corações.



A Palavra de Deus nos ensina que “se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8.36). Qualquer um pode ser livre em Cristo Jesus, participando assim de uma segunda pátria, que é a pátria celestial, repleta de paz, alegria e justiça (Romanos 14.17).



O belo Hino da Independência (que quase nunca cantamos) afirma que “já raiou a liberdade no horizonte do Brasil” referindo-se ao ato de D. Pedro I quando nos libertou dos laços de Portugal. É fato, mas uma nação que se pretende espiritualmente livre, próspera e feliz encontrará em Jesus Cristo esse verdadeiro Libertador. Porque “feliz é a nação cujo Deus é o Senhor” (Salmo 33.12).

Eduardo Pereira é pastor, bacharel em Direito pela UFPE, coronel veterano da Polícia Militar de Pernambuco e membro da Academia Pernambucana Evangélica de Letras.