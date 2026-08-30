Paternidade com Jesus
A Doutrina Espírita esclarece que os vínculos familiares ultrapassam limites da existência presente e como espíritos imortais nos reencontramos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
GUSTAVO MACHADO
Em Os Miseráveis, publicado por Victor Hugo em 1862, há uma história que nos proporciona bela reflexão. Fantine, consumida pela miséria e pela doença, morre deixando órfã a pequena Cosette, então submetida a privações e maus-tratos pelos Thénardier. Jean Valjean, sem qualquer laço de sangue com a menina, assume o compromisso de encontrá-la e cuidar dela.
Ao resgatar Cosette, Valjean assume a responsabilidade por uma criança que até então lhe era estranha. Passa a protegê-la, educá-la e oferecer-lhe o afeto e a segurança que jamais conhecera. Entre os dois, constitui-se um vínculo com a profundidade própria da relação entre pai e filha.
E, se Valjean transforma a existência de Cosette, aquela menina também transforma a sua. O homem marcado pelo sofrimento e pela exclusão encontra, no cuidado cotidiano, uma nova experiência de amor e renúncia.
Victor Hugo nos oferece, assim, uma bela imagem da paternidade socioafetiva. Jean Valjean escolheu acolher Cosette, permaneceu ao seu lado e assumiu a responsabilidade de amá-la como filha. Tornou-se seu pai.
A Doutrina Espírita nos esclarece que os vínculos familiares ultrapassam os limites da existência presente. Somos espíritos imortais que nos reencontramos, sob diferentes experiências e condições, para aprender, progredir e, sobretudo, amar. Existem homens que participam da geração de uma vida e pouco conhecem da experiência de ser pai. Outros, sem vínculo de consanguinidade, acolhem a responsabilidade e a doçura da paternidade pela presença, pelo cuidado, pela renúncia e pelo amor.
Afinal, gerar um filho é um acontecimento importantíssimo da vida. Mas se tornar pai, no seu sentido mais genuíno do termo, é uma transformação da alma. E é preciso falar também sobre o nascimento desse pai.
Durante muito tempo, ensinou-se aos homens que ser forte significava esconder as próprias fragilidades. Muitos pais aprenderam a trabalhar, sustentar, proteger e resolver problemas. Poucos aprenderam que também poderiam admitir o medo, a insegurança, a angústia e a sensação de não estarem correspondendo à grandeza da missão recebida.
Reconhecer esses sentimentos integra caminho de aperfeiçoamento. À luz de Jesus, a verdadeira fortaleza também se encontra na disposição de transformar a si mesmo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Não existe bula ou manual capaz de responder às perguntas que surgem quando outra vida passa a depender de nossas escolhas. Aprende-se a ser pai sendo pai: errando, acertando, recomeçando, pedindo perdão, perdoando-se e descobrindo, um dia de cada vez, que o amor também se educa pelo exemplo.
E penso que, sob a perspectiva espírita, há ainda algo de extraordinário nesse processo. Costumamos pensar que Deus nos confia filhos para que possamos educá-los. Isso é uma vertente. Ao confiar um espírito aos cuidados de um pai, a Providência Divina oferece também a esse homem uma preciosa oportunidade de crescimento moral.
Enquanto imaginamos estar formando nossos filhos, muitas vezes são eles que estão formando o pai que ainda estamos aprendendo a ser. A convivência ensina paciência, renúncia, responsabilidade, tolerância, perdão e recomeço. A paternidade se torna uma escola de aperfeiçoamento, na qual homens imperfeitos, dada a falibilidade humana, são chamados a crescer diariamente pelo amor.
Penso que o maior presente que um pai possa oferecer a um filho seja a presença de alguém que jamais desistiu de se tornar melhor, e isso porque ninguém termina de nascer pai. A cada conversa difícil, a cada abraço, a cada renúncia, a cada exemplo silencioso, a paternidade continua nascendo e acontecendo.
Neste mês dedicado aos pais, agradeço a Deus pela dádiva de viver a paternidade com Rafael e Letícia e estendo minha homenagem a todos os homens que abraçaram essa missão: aos pais biológicos, adotivos ou socioafetivos; aos que hoje carregam seus filhos no colo e aos que já os veem seguir os próprios caminhos; aos que acertam, erram, aprendem, recomeçam e, sobretudo, permanecem.
Gustavo Machado – trabalhador da Fraternidade Espírita Franscisco Peixoto Lins (Peixotinho).