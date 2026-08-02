A ORAÇÃO é ponto comum entre as religiões

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Cabe entendermos a importância das religiões no mundo, porque a humanidade tem necessidades espirituais na busca de algo transcendente

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VALTEMIR RAMOS GUIMARÃES

A oração é o elo entre Deus e o ser humano. Desde há muito tempo Deus busca a oração de cada um de nós. A religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência (Friedrich Schleiermacher (1768-1834).



Por que falarmos de oração nas religiões?

Um rápido olhar para o mundo ao redor mostra que a religião desempenha um papel bastante relevante e significativo na vida social e política de todas as partes do globo. Sabe-se que há alguns contrapontos doutrinários entre algumas religiões, todavia, vimos ações de solidariedade e amor entre elas, onde diversos representantes promovem ajuda humanitária aos pobres e destituídos do Terceiro Mundo.



É difícil adquirir uma compreensão adequada da política internacional sem que se esteja consciente do fator religião. Cabe aqui entendermos a importância do estudo das religiões do mundo, visto que os homens têm sede e necessidades espirituais na busca de algo transcendente, isto é, além de si mesmos, com o objetivo de serem atendidos e socorridos de suas ansiedades de proteção, segurança e bem-estar. No entanto, queremos enfatizar que é de Deus que realmente as nações precisam. Todas as religiões do mundo são unânimes em recomendar a oração. É esse talvez o único ponto em que não há muitas diferenças. Paganismo, judaísmo, islamismo, cristianismo – todos praticam a oração. De certo modo o mais simples de todos os ritos, a oração já foi chamada de “casa de força da religião”. Pode ser a comunicação espontânea de um indivíduo com Deus, e nesse caso não costuma ter uma forma definida, uma vez que é expressa em termos pessoais.



Já a oração coletiva normalmente obedece a um padrão bem definido. Pode ser lida ou cantada em uníssono, ou entoada como uma antífona1, na qual se alternam o que conduz a oração e a assembleia. Determinados atos e gestos estão associados à oração. Muitas comunidades cristãs rezam ajoelhados no genuflexório2; alguns oram de mãos postas; os muçulmanos se inclinam até o chão na direção de Meca.



E assim, seguem muitos outros tipos e formas de orações pelo mundo. Quando estudamos a Bíblia, é possível ver seu ensino em relação aos povos: O Salmo 96 no versículo 7 nos diz: “Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força”. O salmista aqui convoca os povos a dá glórias a Deus. No versículo 5, ele diz que “...todos os deuses dos povos são coisas vãs...”, O termo para ídolos lá no original hebraico diz elilim, que significa “nulidades” (CHAMPLIN, 2001, p.2359). É feito aqui um contraste entre o Deus criador e os ídolos, onde se vê grande diferença, no que diz respeito a pormos nossa confiança no Deus vivo e verdadeiro. Neste salmo essas expressões: famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força”, reconhece a universalidade do poder de Deus e seu reinado. São também declarações proféticas.

Algum dia todo joelho se prostrará diante de Deus (Fp 2:10). Em alguns textos bíblicos a palavra “religião” tem conotação que se refere às expressões externas de uma determinada crença espiritual (At 25:19; 26:5; Tg 1:26,27). Tiago se refere à religião como práticas que provinham de um conjunto de crenças, mas que são percebidas por relacionamentos amorosos com o próximo (Minid. bíb, 2012, p.356).



Segundo Calvino, Deus implantou no homem a “Sêmen Religionis”, expressão latina que significa, “a semente da religião”; Deus fez o homem religioso por natureza, por meio do “sensus divinitatis”, isto é, “o senso do divino”; uma intuição íntima de Deus, que toca as cordas da alma (Institutas de Calvino, tradução inglesa de Edinburgo, v. I, Livro I, Cap. 3). Finalmente, O fato é que o homem é um ser espiritual, ou seja, o homem tem necessidades profundas de espiritualidade, e assim, busca saciar a fome espiritual que tanto se faz presente na vida humana. O homem busca na oração um contato com Deus ou outro ser transcendente.

Valtemir Ramos Guimarães - Pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus - PE. Membro da APEL – Acad. Pern. Evang. de Letra. Graduado: Física (UFRPE). Me. Ciências da Religião. Doutorando em Educação. (81) 99948-1289

