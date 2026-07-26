O Balanço da Vida
Em um mundo que nos impulsiona a construir reputações e buscar sucesso, a mensagem do apóstolo Paulo soa como convite radical à reavaliação
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REVERENDO IGOR GOMES
“ Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo". Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo” Filipenses 3:7-8
Em um mundo que constantemente nos impulsiona a acumular, a construir reputações e a buscar o sucesso a todo custo, a mensagem do apóstolo Paulo à Igreja de Filipenses soa como um convite radical à reavaliação. Paulo, um homem que possuía um "currículo" invejável para sua época nos choca ao declarar que tudo isso, antes considerado "lucro", tornou-se "perda" por causa de Cristo.
A vida de Paulo, antes de um encontro transformador com Jesus no caminho de Damasco, era um exemplo de autossuficiência e mérito. Ele confiava em suas conquistas, em sua identidade religiosa e em sua capacidade de cumprir a lei. No entanto, a luz da verdade revelou que esses "lucros" eram, na verdade, “perdas” que o afastavam da verdadeira riqueza.
Essa perspectiva nos força a questionar: Onde temos depositado nossa confiança hoje? Em nossa carreira, em nossa conta bancária, em nossa influência social, em nossos seguidores? Paulo nos adverte que tudo o que construímos sobre a "carne" é frágil, como um castelo de areia diante da maré alta. É uma ilusão de segurança que pode desmoronar a qualquer momento.
O que é "lucro" para você? O apóstolo nos convida a fazer um balanço honesto. Ele compara essa reavaliação à atitude de um marinheiro que, em meio a uma tempestade, lança ao mar a carga preciosa para salvar a própria vida. Às vezes, precisamos abrir mão do que consideramos valioso para ganhar o que é infinitamente superior: o conhecimento de Cristo.
Quando a glória de Cristo inunda nossa vida, o brilho de todas as outras coisas se ofuscam. Ele se torna o único "crédito" em nosso balanço, o único que pode zerar nossos débitos e nos conceder a verdadeira salvação e propósito. Não se trata de uma religião de méritos, mas de uma vida de graça, onde Cristo é tudo o que precisamos e o único que realmente importa.
Que possamos, como Paulo, reavaliar nossos "lucros" e "perdas", e encontrar em Cristo a supremacia que transforma nossa existência e nos liberta da busca incessante.
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Reverendo Igor Gomes é pastor da Catedral da Reconciliação da Igreja Episcopal Carismática.