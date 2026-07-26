Reunião do Movimento Espírita Pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O objetivo hoje do movimento espírita pernambucano será debater temas como evangelização juvenil, além de assistência e promoção social

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A Federação Espírita Pernambucana - FEP promove hoje (26), das 8h às 12h30, a 4ª reunião do Conselho Federativo Estadual (CFE), em 2026. De forma presencial, nas instalações da FEP na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, com algumas participações remotas, via Google Meet –, o encontro reunirá representantes das casas espíritas de todo Estado.



Reunião do CFE 2

Com o foco na consolidação do movimento espírita pernambucano serão debatidos na reunião de hoje temas como assistência e promoção social; evangelização infantojuvenil; atendimento espiritual; estudos doutrinários; mediunidade; família; arte espírita; e comunicação social. Apoio jurídico-contábil-administrativo também será disponibilizado no CFE.



Matriz eleva-se à Santuário

Diocese de Caruaru, em Pernambuco, celebrou nesta última semana a elevação da igreja matriz de Sant’Ana à condição de santuário. Quem presidiu a missa solene foi o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, filho da terra, onde vivei, cresceu e se tornou padre. A igreja dedicada à avó de Jesus está localizada no centro da cidade de Gravatá. O templo ficou lotado de fiéis e religiosos, inclusive os que vieram da cidade de Gravatá.



Expocatólica

A Canção Nova está presente na ExpoCatólica, maior feira de produtos e serviços para a Igreja do mundo e encerra-se hoje, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP). Em estande exclusivo o espaço destacará as produções da marca nos setores editorial, fonográfico e de radiodifusão. Toda estrutura conta com dezenas de missionários e colaboradores, incluindo equipes da Loja Canção Nova, equipes técnicas, de mídias sociais, rádio e televisão/jornalismo, levando todo o carisma e a força evangelizadora para o coração do mercado católico global.



Comunicação

O jornalista Paolo Ruffini, conduziu a integração dos diversos meios de comunicação do Vaticano em um único sistema e visitou nesta última semana a Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Ele esteve acompanhado por três bispos da Comissão Episcopal para Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Valdir José de Castro, Dom Amilton Manoel da Silva e Dom Edilson Soares Nobre, além da assessora desta mesma Comissão, Osnilda Lima.



Castelo Medieval

A Capela Nossa Senhora das Graças, erguida em 2024, em estilo gótico, lembra um castelo medieval, nas dependências do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea. Com arquitetura imponente, tem se tornado um dos cenários mais desejados para quem vai se casar. A infraestrutura ali oferecida unindo fé e religiosidade é preferida para solenidades, pela história e beleza ao seu redor.



Palestra espírita

"Sustentabilidade à luz do Espiritismo: a evolução moral e o cuidado com o planeta” será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove hoje (26). Como expositor, Cristiano Santos, do Grupo Espírita Luz do Caminho, da cidade de Escada. Realizada, das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro, a palestra pode, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Quem não ajunta espalha

“Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado; mas, se alguém f.

alar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro.” Mateus 12:30-32

Pastoreio

Na programação da Igreja Presbiteriana das Graças, tem Momento de Pastoreio de segunda a sexta-feira, às 13h, e nas sextas-feiras os fiéis podem acompanhar o Papo de Graça, com entrevistas e participações pelo Chat.



Festival Halleluya

A Canção Nova e Comunidade Shalom se unem para levar a evangelização além Brasil. É o Festival Halleluya 2026, de 22 a 26 de julho, em Fortaleza (CE), com transmissão ao vivo todas as noites pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A partir de uma cobertura multiplataforma, TV, rádio e internet, será possível acompanhar os shows do evento, promovido há 26 anos pela Comunidade Shalom, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU).



Festival Halleluya 2

A transmissão acontece nos seguintes horários: dia 22, às 22h; dia 23, às 23h30; dia 24, às 22h30; dia 25, às 21h30, e dia 26 mais cedo, às 18h, pois começa com a missa presidida pelo padre Marcelo Rossi. No “CN Plus” plataforma de streaming, o evento será transmitido na íntegra.