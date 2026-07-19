O padre e sua missão evangelizadora
A Tenda do Encontro completou 5 anos de missão e celebrou o aniversário da obra com missa presidida pelo bispo auxiliar da AOR dom Nereudo Freire
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O padre João Carlos, da Congregação Salesiana, atua como educador e evangelizador. Como cantor e compositor o padre já lançou inúmeras músicas inspiradas em temas bíblicos e aplaudidas em seus shows que acontecem em muitos estados do país. Mas, além tudo disso, o padre é fundador e coordenador da Associação Missionária Amanhecer, uma organização católica a serviço da evangelização nos meios de comunicação social com sede no Recife.
Retiro dos padres
Diáconos permanentes e transitórios da Arquidiocese de Olinda e Recife fazem seu retiro anual de 16 a 19 de julho no convento carmelita de Camocim de São Félix. A pequena cidade de 18 mil habitantes que fica a 130 quilômetros do Recife é sempre escolhida para sediar o retiro espiritual de padres e diáconos pela calma do lugar.
Festa de São Bento
O Mosteiro de São Bento, em Olinda, reuniu centenas de fiéis para homenagear o padroeiro da Ordem Beneditina. A Santa Missa foi presidida por Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife, que destacou, em sua homilia, o testemunho de fé, oração e serviço deixado por São Bento como inspiração para os cristãos de hoje.
Escola Bíblica
Começa nesta terça-feira (22) e segue até a quarta-feira (23), a Escola Bíblica de férias no Colégio Mackenzie Agnes, para crianças de 5 a 12 anos. A organização é do Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana das Graças. Haverá trabalhos manuais, histórias, louvor e, recreação.
Papo de Graça
Todas as terças-feiras, às 17h, os interessados podem acompanhar pelo youtube, da Igreja Presbiteriana das Graças, o “Papo de Graça” com entrevistas sobre temas bíblicos e participar com perguntas pelo Chat.
Palestra doutrinária
A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (19), das 16h às 17h, reunião pública doutrinária. O tema "A paz de Jesus: um convite à transformação da alma" será apresentado por Osglay Izídio, vice-presidente da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a palestra contará com interpretação em Libras e poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.
Sagrado Coração de Jesus
As missas na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Boa Vista-Recife, começam no domingo 07h; 10h; 17h e 19h. Seguem depois na segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 6h25 e 17h. Quarta-feira: 6h25 e 19h. Informações detalhadas: 2129.5940
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Minha fortaleza
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do SENHOR: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás” Salmos 91
A tenda
“A Tenda do Encontro” completou 5 anos de missão esta semana e para celebrar o aniversário da obra dom Nereudo Freire presidiu missa, ouviu testemunhos e lanchou com os acolhidos. A Tenda foi idealizada pelo diácono Antônio Sebastião e está localizada na Rua da Aurora, em meio ao manguezal, ao lado da Ponte do Limoeiro.
A Tenda 2
“Celebrar esse momento com os mais pobres, aqueles que muitas vezes são desprezados pela sociedade, é experimentar a presença de Cristo e talvez possamos aprender com eles o sentimento de, em meio às adversidades, manter a esperança, ter fé, acreditar na vida e continuar”, comentou dom Nerudo Freire.
Católicos
No Recife fiéis celebraram, nesta última semana, a 4ª edição do “Dia do Católico” instituído por lei municipal em 2022. Foi um Encontro de fé, oração evangelização no Clube Internacional no bairro da Madalena. Participaram padres cantores e o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, presidiu a missa de encerramento.
Crucificação de Cristo
Ciente de que muitos cristãos gostariam de conhecer detalhadamente como se processou a crucificação do Senhor Jesus, assassinado pelo Poder Romano, o professor Fernando Gonçalves nos indica a leitura “A Crucificação de Cristo” descrita pelo cirurgião, Pierre Barbet, Rio de Janeiro, Central Gospel Editora, 2024, 112 p. O autor estudou por mais de 20 anos todos os aspectos de uma crucificação, utilizando diversos cadáveres em ambientes apropriados.