Reflexão sobre o Cuidado de Deus
Hoje celebramos o aniversário de nossa comunidade de fé, a Catedral da Reconciliação, e nos alegramos com a certeza de que Deus tem cuidado de nós
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BISPO IVAN ROCHA
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” — 1 Pedro 5:6,7.
Hoje celebramos o aniversário de nossa comunidade de fé, a Catedral da Reconciliação, e nos alegramos com a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Essa semana reservei dias para caminhar e orar. Entre silêncios e veredas, fui levado a refletir sobre o cuidado de Deus. Ao reexaminar a primeira carta do apóstolo Pedro, meu coração se aqueceu diante de uma promessa milenar, mas frequentemente incompreendida em sua real profundidade.
Para entender a força de “lançar a ansiedade”, precisamos do contexto. Pedro escrevia a cristãos perseguidos pelo Império Romano. Eles enfrentavam o medo real de perder seus lares, sua liberdade ou a vida de seus filhos. A ansiedade ali não era imaginária. É nesse cenário de dor que a mensagem ganha contornos impactantes: você não está sozinho.
Quem assina essa recomendação conhecia o abismo. Pedro vacilou na fé, negou Jesus três vezes e pensou em desistir. Ele sabia o que era a aflição, mas também lembrava das mãos firmes de Cristo restaurando-o. Por isso, garantiu: pode lançar, Ele aguenta o peso.
No grego, a palavra traduzida por “lançar” não significa depositar com cuidado, mas arremessar com força, tirando o fardo das próprias costas. Lembra a história do viajante que aceitou carona em uma carroça, mas continuou com o saco pesado nos ombros por timidez. Às vezes fazemos o mesmo: subimos no barco da graça divina, mas insistimos em carregar o medo do futuro.
O texto ordena lançar toda a ansiedade, não apenas frações dela. Não deveríamos nós contentar com um cuidado parcial; Ele quer cuidar do homem integral — saúde, família, finanças e ministério. A razão dessa entrega total é simples e terna: “porque ele tem cuidado de vós”.
O Criador do universo se importa com suas lágrimas através de uma atenção constante e meticulosa. Isso não anula as aflições da vida — os destinatários originais da Carta de Pedro continuaram sofrendo —, mas garante consolo e renovação. Seja qual for o seu medo, atire o fardo na graça de Deus e descanse.
Ivan Rocha é Bispo da Catedral da Reconciliação, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil.