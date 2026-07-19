Reflexão sobre o Cuidado de Deus

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hoje celebramos o aniversário de nossa comunidade de fé, a Catedral da Reconciliação, e nos alegramos com a certeza de que Deus tem cuidado de nós

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

BISPO IVAN ROCHA



Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” — 1 Pedro 5:6,7.



Hoje celebramos o aniversário de nossa comunidade de fé, a Catedral da Reconciliação, e nos alegramos com a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Essa semana reservei dias para caminhar e orar. Entre silêncios e veredas, fui levado a refletir sobre o cuidado de Deus. Ao reexaminar a primeira carta do apóstolo Pedro, meu coração se aqueceu diante de uma promessa milenar, mas frequentemente incompreendida em sua real profundidade.



Para entender a força de “lançar a ansiedade”, precisamos do contexto. Pedro escrevia a cristãos perseguidos pelo Império Romano. Eles enfrentavam o medo real de perder seus lares, sua liberdade ou a vida de seus filhos. A ansiedade ali não era imaginária. É nesse cenário de dor que a mensagem ganha contornos impactantes: você não está sozinho.



Quem assina essa recomendação conhecia o abismo. Pedro vacilou na fé, negou Jesus três vezes e pensou em desistir. Ele sabia o que era a aflição, mas também lembrava das mãos firmes de Cristo restaurando-o. Por isso, garantiu: pode lançar, Ele aguenta o peso.



No grego, a palavra traduzida por “lançar” não significa depositar com cuidado, mas arremessar com força, tirando o fardo das próprias costas. Lembra a história do viajante que aceitou carona em uma carroça, mas continuou com o saco pesado nos ombros por timidez. Às vezes fazemos o mesmo: subimos no barco da graça divina, mas insistimos em carregar o medo do futuro.



O texto ordena lançar toda a ansiedade, não apenas frações dela. Não deveríamos nós contentar com um cuidado parcial; Ele quer cuidar do homem integral — saúde, família, finanças e ministério. A razão dessa entrega total é simples e terna: “porque ele tem cuidado de vós”.



O Criador do universo se importa com suas lágrimas através de uma atenção constante e meticulosa. Isso não anula as aflições da vida — os destinatários originais da Carta de Pedro continuaram sofrendo —, mas garante consolo e renovação. Seja qual for o seu medo, atire o fardo na graça de Deus e descanse.



Ivan Rocha é Bispo da Catedral da Reconciliação, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil.

