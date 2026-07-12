Domingo de fé

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O papa Leão XIV almoçou na última semana com 200 pessoas carentes da diocese de Roma e o encontro ocorreu nos Jardins do Vaticano em Castel Gandolfo

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A tradicional missa dominical na Capela Nossa Senhora das Graças no Instituto RB e que tem atraído sempre muitos fiéis, acontecerá neste mês de julho no dia 19, como sempre às 12h. Excepcionalmente, a celebração será presidida pelo padre Pedro Moura. Os interessados poderão acessar o espaço já a partir das 11h, quando começa a funcionar o transporte gratuito entre a portaria do Complexo Cultural da Várzea e a igreja. A missa é aberta ao público gratuitamente. E sempre no primeiro e terceiro domingo de cada mês.



Mães e filhos

Foi no Teatro Guararapes, no último domingo, a 4ª edição do “Encontro de Mães que Oram Pelos Filhos”, movimento nacional que começou em 2011. Participaram mais de 2 mil mulheres, além de padres para a direção espiritual. Houve rodas de conversa e muito louvor. O arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson presidiu a eucaristia desse encontro realizado pela primeira vez no Recife.



Almoçando com o papa

O papa Leão XIV almoçou na última semana com 200 pessoas carentes da diocese de Roma. Com o tema de “Almoçando com o papa” o encontro ocorreu nos Jardins do Vaticano em Castel Gandolfo. Essa mesma experiência aconteceu em agosto de 2025, quando o Pontífice se sentou à mesa com pessoas em situação de vulnerabilidade. Além do almoço, houve celebração eucarística e uma visita guiada ao parque das Villas Pontifícias.



Acampamento

Com sinalização dos estacionamentos por cores, iluminação reforçada e 480 pontos para recarga de celulares a Canção Nova se preparou para receber 100 mil peregrinos no PHN 2026. Foram diversas melhorias feitas em sua infraestrutura para receber os milhares de jovens que se reúnem na sua sede, em Cachoeira Paulista (SP), no Acampamento PHN (Por Hoje Não Vou Pecar), que teve início na quarta-feira, 8 de julho de 2026, e encerramento hoje.



Sexo e destino

“A família nas obras de André Luiz: livro 'Sexo e destino'" será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (12). Como expositora, Rildete Rodrigues, do Grupo Espírita da Paz (GEP). Realizada no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, das 16h às 17h, a palestra pode, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Tudo para todos

A Editora Canção Nova lançou na última sexta-feira (10) o livro “Feito tudo para todos: Celibato laical pelo Reino dos Céus” durante o Acampamento PHN 2026, que acontece desde o dia 8 e encerra-se hoje, (12), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). A obra reúne ensinamentos profundos e inéditos do saudoso fundador da Comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib.



Uma questão de fé

“Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre”. Salmos 125 1-2.

Casa do Pão

A Casa do Pão, na Rua do Imperador, no Recife, comemorou na última quinta-feira (9) o Dia da Pizza. Na verdade, a data oficial seria dia 10 deste mês, mas por conta das demandas deste dia, a Pizzaria Atlântico ofereceu pizzas para 200 atendidos da Casa do Pão com diversos sabores servidas, gratuitamente, para a população de rua.



Missas

Os horários de missas na Basílica de Nossa Senhora do Carmo no bairro de Santo Antônio, são os seguintes: Segundas-feiras: 7h e 8h; terças e quartas-feiras: 7h; 8h; 12h e 18h; Quintas-feiras: 7h; 8h; 12h e 16h; Sextas-feiras: 7h; 8h; 12h 15h e 18h; Sábados: 7h e 10h Domingos: 10h e 19h; Telefone: 24.3341.



Fernando indica

O Teólogo Fernando Gonçalves indica o livro: “De Luder a Lutero: Uma Biografia”, 2ª. edição, São Leopoldo RS, Editora Sinodal, 2027, 304 p. O autor, historiador gaúcho se utiliza de relatos descomplicados, sobre a vida de Martinho Lutero. E Fernando acrescenta: “a biografia comprova que Lutero não desejou formar outra igreja, embora desejasse reformá-la.



Magnifica humanitas

Em sua primeira encíclica, “Magnifica humanitas”, o papa Leão XIV faz um apelo para preservar “uma magnífica humanidade habitada por Deus”, promovendo a verdade, a dignidade do trabalho, a justiça social e a paz. E acrescenta que “Na era digital, é preciso desarmar a IA e superar a teoria da guerra justa, relançando o diálogo e o multilateralismo”.

