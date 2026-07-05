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A festa de Nossa Senhora do Carmo tem dupla comemoração: os 775 anos do Escapulário do Carmo e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife

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Começam amanhã (6) as celebrações da Festa de Nossa Senhora do Carmo e encerra-se dia 16 julho. Este ano a festa da padroeira da cidade tem dupla comemoração: os 775 anos do Escapulário do Carmo e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Na programação estão incluídas mais de 100 missas, procissão pelo Centro da capital e apresentação culturais.

Programação Cultural

Uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias da festa do Carmo. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 19h30, no palco instalado no Pátio do Carmo, em frente à Basílica. Entre as atrações, Lilli Trindade, Banda Santroppê, Banda Flor de Mel, Petrúcio Amorim, Pecinho Amorim, Banda Los Cubanos, Banda Zé Amarok, Banda Trepidant´s, Dudu do Acordeon, Dj Roony, Adilson Júnior, Padre Neto Feitosa e Padre João Carlos.



Igrejas seculares

Duas igrejas seculares da Arquidiocese de Olinda e Recife foram restauradas e devolvidas à população. O arcebispo Dom Paulo Jackson e a governadora Raquel Lira participaram das cerimônias de abertura dos templos. Uma delas foi a entrega da Igreja de São Pedro Martir que estava fechada há 11anos. Outra foi a entrega do Mosteiro de São Bento, após as intervenções de restauração. Nesta última a cerimônia a beleza dos cantos gregorianos encantaram a todos!!!

Vímas de terremoto

O papa Leão XIV tem expressado seu pesar pelas vítimas do terremoto na Venezuela, inclusive a Igreja está na linha de frente para prestar ajuda. O papa confiou ao Senhor todos aqueles que estão empenhados nos trabalhos de socorro, pedindo a solidariedade da comunidade internacional. O arcebispo dom José Luis Azuaje Ayala diz que como Cáritas e como Igreja Católica, está tentando ajudar a todos o máximo possível naquele país.



Pároco do Cordeiro

O padre Adriano das Chagas é o novo pároco do Cordeiro e também recebeu o ofício de vigário episcopal do Vicariato Várzea que possui 8 paróquias. O arcebispo dom Paulo Jackson que conduziu a ordenação na Matriz de São Sebastião lhe desejou felicidades!



Noivos 1

Os casais que desejarem participar dos encontros de noivos da igreja católica, basta entrar em contato com as paróquias, das 8 às 12h e das 14 às 18h, de segunda a sexta-feira, antes da realização do encontro. Independentemente da região onde os interessados moram, podem participar dos cursos de quaisquer paróquias que já divulgaram o cronograma.



Noivos 2

A Igreja Católica explica que o encontro de noivos deve ser obrigatório pois ajuda a refletir sobre o significado do matrimônio, a celebração do casamento e a vida conjugal. Mas a preparação matrimonial não se esgota no curso e nos documentos é preciso que os noivos se preparem espiritualmente.



Atos de justiça

“Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações! Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor! Pois Tu és Santo; por isso, todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos”. Apocalipse 15:3-4.



Parnaso de Além-Túmulo

"Poesia que educa o espírito: 94 anos de Parnaso de Além-Túmulo". Este é o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (05). Como expositor, Fernando Ferreira, do Centro Espírita Zita Lustosa, de Belém de São Francisco. A palestra comemora os 94 anos de 'Parnaso de Além-Túmulo', primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado em 1932. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação pode, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.



Missionários

O Seminário Presbiteriano do Norte, no bairro da Madalena, promoveu, na noite da última quarta-feira (01), o culto de abertura do Centro de Treinamento Missionário com palestra do Reverendo Marcelo Maurício, que tem vasta experiência em missões.



Evangelização de jovens

Entre os dias 8 e 12 deste mês, acontece na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), o 28º Acampamento “Por Hoje Não vou pecar” (PHN), um dos maiores encontros de evangelização de jovens do Brasil. Em 2025, o evento reuniu cerca de 200 mil pessoas ao longo de cinco dias. Esta edição terá como tema: “Alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro”, inspirado na passagem bíblica de Apocalipse 7,14.



Cultos

A Igreja Presbiteriana das Graças alterou o culto da tarde de 17h para às 15h, por conta do jogo do Brasil. Os outros horários dos cultos pela manhã são os mesmos: às 8h e às 10h. Nos intervalos dos cultos da manhã haverá a Escola Dominical e Discipulado.

