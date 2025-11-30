Cristo, o REI
A maior glória de Jesus foi a cruz, pois Ele foi Rei ao entrar em Jerusalém montado em um jumento emprestado e foi Rei ao morrer trespassado na cruz
REVRENDO IGOR GOMES
A figura de um REI evoca imediatamente uma posição de honra, glória e poder, levando-nos a pensar na majestade de Jesus, o Filho de Deus. No entanto, a realeza de Jesus é diferente. É, na verdade, uma realeza de ponta-cabeça, que subverte todas as noções de poder que conhecemos.
Ele é o Rei Criador do Universo. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, e n'Ele, Deus se aproxima da criação ao se tornar um de nós. Sua realeza se manifesta quando Ele deixa toda a Sua glória e majestade para viver aqui na terra como homem. Ele deixou um trono de louvor para pisar numa terra cheia de pecado e pecadores.
Que Rei é esse que abandona Seu palácio real para conviver com famintos, doentes e pecadores? Quanto mais olhamos para Jesus, mais percebemos que o verdadeiro Deus é o Deus do mais profundo amor doador.
Jesus é o Rei da humildade. Se os reis deste mundo são exaltados por palácios, riquezas e exércitos, a realeza e majestade de Jesus são configuradas pela Sua humildade. Ele é o Rei que lava os pés dos seus servos e os chama de amigos. Enquanto aqueles que detêm o poder costumam sugar os necessitados para manter seu status quo, Jesus é a antítese do poder deste mundo. Sua forma de mostrar o poder é servindo e sendo o Servo Sofredor.
O momento de Sua maior glória foi a cruz. Jesus foi Rei ao entrar em Jerusalém montado em um jumento emprestado, e foi Rei ao morrer despido e trespassado na cruz. A placa distintiva de Sua realeza foi colocada acima do Seu castigo: "ESTE É O REI DOS JUDEUS". Sua realeza é a do Amor Ágape de Deus, um amor sem limites, até a morte.
Finalmente, Ele é o Rei Redentor da Humanidade. Ele abriu o caminho para que pudéssemos nos achegar à presença de Deus. A morte do Rei Jesus nos trouxe a reconciliação. Em Sua morte, Deus e a raça humana foram reunidos, reconciliados.
Jesus é o Rei que, ao ver alguém culpado e afastado, vai atrás, deixa de lado o direito de julgar e condenar, e perdoa, traz para perto e ama. Ele nos diz: "Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora". Essa promessa corta a garganta de todas as justificativas. Você pode dizer: "Eu sou um grande pecador," e Cristo diz: "De modo nenhum o lançarei fora".
Igor Gomes é pastor da Catedral Anglicana da Reconciliação – Igreja Episcopal Carismática