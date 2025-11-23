fechar
Religião | Notícia

Permanência do Jovem na Casa Espírita

Quais atrativos saudáveis competem às religiões oferecer para que a juventude se aproxime delas e de forma o jovem quer caminhar na religião?

Por JC Publicado em 23/11/2025 às 0:00

Clique aqui e escute a matéria


MARIA INÊS MACHADO


O tema conduz a várias reflexões: quem é o jovem inserido no mundo da tecnologia sofisticada, que em apenas um “clique” acessa a todas as informações? O que ele deseja quando procura os templos religiosos? Quais atrativos saudáveis competem às religiões oferecer para que a juventude se aproxime delas? De que maneira o jovem quer caminhar na religião? Que recursos as instituições religiosas colocam à disposição para que ele se integre nas atividades ali desenvolvidas?


Buscar uma instituição religiosa é comum. Constitui-se em um ato cotidiano no universo juvenil. A grande questão, porém, é encontrar e desenvolver recursos que garantam a permanência dentro dela.
Não se deve limitar o jovem à condição de continuador dos trabalhos já implantados na instituição. Este pensamento, embora coerente, mostra-se restrito, apenas futurista. É preciso criar recursos de acolhimento duradouro, que façam com que a juventude se sinta parte integrante da instituição, participando desde já das diretrizes que conduzem os trabalhos da Casa. A religião não deve ser algo bom apenas no futuro, na fase adulta ou idosa, mas precisa ser luz desde os períodos juvenis.
Entre os seguidores de Jesus, encontravam-se jovens e velhos, pois o Mestre sabia que todos eram capazes de divulgar o Evangelho a partir da autoridade moral que possuíam, e não pela idade biológica que tinham.


No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, encontramos a lição: “A vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é esperança; a flor, promessa; o fruto, realização.”


O Espiritismo é sol nas almas, não importa a idade. É manancial inesgotável de ensinamentos que esclarecem, direcionam, confortam e consolam. É refrigério salutar, brisa amena que espalha suavidade, oferecendo o conhecimento das leis que regem o destino humano, suavizando o sofrimento pela compreensão de suas causas. Como o sol que amanhece todos os dias para dar cor e vida à natureza, o Espiritismo oportuniza explicações necessárias sobre o sentido da existência na Terra.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Esperança luminosa, bússola da humanidade, desperta o interesse pela crença racional e sinaliza diretrizes para mudanças de velhos paradigmas. Religião dinâmica, conduz o homem ao autoaprimoramento, trabalhando-lhe o mundo íntimo, despertando a consciência de si mesmo e a busca constante da elevação espiritual, sem abandonar o mundo, compreendendo que a Terra é escola bendita de renovação. Juventude é cor e poesia. É chama da esperança, renovação dos conceitos materialistas plantados por pseudo-sábios, ricos em sofismas e pobres em sentimentos. Surge um novo tempo, convidando a espalhar as sementes do Amor.


O jovem é chamado a acreditar na força que emerge do próprio ser. O compromisso não deve ser adiado. O momento é hoje, é agora. Há potencial para estudar, aprender e divulgar a Terceira Revelação, a Doutrina codificada por Allan Kardec. Recorda-se do compromisso com a verdade e da pureza doutrinária. O terreno é fértil; basta adubá-lo com palavras e ações.
A contribuição do jovem é essencial para o florescimento das flores perfumadas do Evangelho nos corações. É ele o mensageiro que convida à renovação espiritual, à união fraterna, à vivência do “amai-vos uns aos outros”.


Não se deve abandonar a ferramenta que Deus confiou. Se o mundo chama para emoções desconcertantes, é preciso negá-lo sem isolamento, mas com firmeza no Bem. Nas horas de lazer, é necessário escolher o entretenimento sadio, recordando o apóstolo Paulo: “Brincai com Deus no coração.”


Divulgar o Espiritismo é tarefa de todos, mas o jovem possui o vigor da esperança que clareia horizontes. Cabe a ele esclarecer a humanidade para que descortine a nova Era, compreendendo que “o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança” (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VI, 4). A visão da juventude não deve ser apenas futurista, mas atual. O binômio Espiritismo e Juventude é inseparável. Forças que se unem, elos que se fortalecem.


Psicóloga, Especialista em TCC e Psicoterapia Familiar. Escritora e poetisa. Autora do livro infantojuvenil “A Cidade das Flores”, publicado pela FEB e O “Ateliê de Madalena” - FEB- No prelo). Trabalhadora da Fraternidade Peixoto Lins – Peixotinho

 

Leia também

O Jovem na Casa Espírita

O Jovem na Casa Espírita
Boi invade mercado na cidade de Palmares e causa tumulto
Boi invade mercardo

Boi invade mercado na cidade de Palmares e causa tumulto

Compartilhe

Tags