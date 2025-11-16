Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

VALTEMIR RAMOS GUIMARÃES



Um sermão, conforme os dicionários, é um discurso religioso, geralmente pronunciado no púlpito; uma prédica ou pregação, muitas vezes com intuito moralizador. No caso de Jesus, o que podemos ver, foram discursos com várias metodologias e aplicabilidades na vida espiritual e prática do dia a dia. No entanto, queremos focar um dos grandes e enigmáticos discursos que o mundo teve o privilégio de ouvir, em especial o público no contexto da Palestina do século I, este é o Sermão do Monte ou conhecido também como o Sermão da Montanha.



Esse sermão transmite assuntos de grande envergadura espiritual. Ele é cósmico, univérsico, ético, moral, educativo, libertador, transformador e revela o grande amor divino no trato com o ser humano. Ele é tudo isso, e muito mais. Sobre seu valor , temos uma importante citação que diz: “Se se perdessem todos os livros sacros da humanidade, e só se salvasse O SERMÃO DA MONTANHA, nada estaria perdido” [Mahatma Gandhi (1869-1948)].



Antes de iniciar a sua vida pública, fez “Jesus” quarenta Dias de “silêncio e meditação” no deserto. E a primeira mensagem que, logo no princípio, dirigiu ao povo é o chamado “Sermão da Montanha”. Proferido nas colinas de Kurun-Hattin, ao sudoeste do lago de Genezaré, perto de Cafarnaum (Bíblia Arqueológica, 2013, p.1565). Essas palavras podem ser consideradas como a “plataforma do Reino de Deus”. Representa o programa da mística divina e da ética humana, visando a auto-realização total do homem”. Logo de início, vêm as oito beatitudes, em que o Mestre proclama felizes precisamente aqueles que o mundo considera infelizes: Os pobres, os puros, os mansos, os sofredores, os perseguidos, etc.

Este sermão representa o mais violento contraste entre os padrões do homem profano e o ideal do homem crístico (Rohden, 2000, p.7). De forma que, para que o homem venha compreender tão excelsa sabedoria, precisa ultrapassar os ditames do seu intelecto analítico e abrir a alma para uma experiência intuitiva. A questão é tão chocante que, o homem profano acha absurdo amar os que nos odeiam, fazer bem aos nossos malfeitores, ceder túnica a quem nos roubou a capa, sofrer mais uma injustiça em vez de revidar a que já recebeu - e da perspectiva do homem mental tem ele razão. Mas a mensagem do Mestre é um convite para o homem se transmentalizar e entrar numa nova dimensão de consciência, inédita e inaudita, parodoxalmente grandiosa (Ibidem, p.7).



Esse documento máximo de espiritualidade não pode ser apenas intelectualmente analisado, mas, sim, experiencialmente vivenciado. Sendo assim, não adianta analisar esse documento máximo da experiência crística. Só o compreende quem o vivenciar. E para preludiar o advento dessa doutrina do reino de Deus, faz-se necessário que cada homem individualmente, realize no seu interior esse reino; que ele reserve cada dia, seja de manhã, seja a noite, meia hora, uma hora, o tempo necessário, para se interiorizar totalmente, por meio da meditação. E nessa busca e meditação, o homem procure se esvaziar de seus conteúdos egocêntricos, e se debruce na humilhação diante da divindade, visando a plenitude do seu reino. Todavia, se o homem viver vinte e quatro horas plenificado pelas coisas do ego - ganâncias, egoísmos, luxúrias, divertimentos profanos - não pode esvaziar-se, desogoficar-se, em uma hora de meditação. É preciso que haja um desapego das coisas supérfluas e se sirva das coisas necessárias para uma vida decentemente humana.



Em suma, suas palavras são as que mais se aproximam de um manifesto, pois descrevem o que ele desejava que os seus seguidores fossem e fizessem. Penso que nenhuma outra expressão resume melhor a intenção de Jesus, ou indica mais claramente o seu desafio para todos nós; que os seus seguidores precisam abdicar do seu “eu”, e se derramar na busca de uma grande transformação espiritual, a fim de viver conforme a plataforma do reino de Deus, em fazer a vontade do Pai celestial na terra.

Valtemir Ramos Guimarães é pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus - PE. Graduado: Física (UFRPE); Meestre e doutor em Ciências da Religião. (81) 99948-1289

