Fé que atravessa fronteiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tive a graça de encontrar três pontífices antes deste momento com o Papa Leão XIV e cada encontro trouxe um sentido e chamado diferente de renovação

Clique aqui e escute a matéria

Gilberto Gomes Barbosa

Ao longo da minha jornada, tive a graça de encontrar três pontífices antes deste momento com o Papa Leão XIV. Cada encontro, no entanto, traz um sentido novo, um chamado diferente e a renovação do desejo de servir a um Deus de propósito em uma Igreja que continua viva e próxima dos que mais precisam.



Estive com autoridades pernambucanas no Vaticano, ao lado de membros da Fraternité Monseigneur Courtney, muitos deles irmãos da Comunidade Obra de Maria, para uma audiência privada que foi, antes de tudo, um gesto de comunhão. Vivemos um momento que se tornou um testemunho. O Santo Padre nos recebeu com a simplicidade dos que sabem ouvir. Em seu olhar, pudemos perceber uma Igreja que continua próxima das pessoas, especialmente dos que sofrem. A fé nos move e a unidade nos sustenta.



Nosso convite veio de Dom Dieudonné Datonou, Núncio Apostólico de Burundi, um amigo que conhece de perto o trabalho missionário que realizamos há mais de três décadas. Ele já acompanhou a Obra de Maria em comemorações e em ações na África, continente onde estamos presentes em mais de 30 países, dentre os 63 que hoje acolhem nossa missão. O Papa Leão XIV nos falou sobre esperança, por meio da citação “Spes non confundit”,da Carta aos Romanos, e foi impossível não pensar nas milhares de pessoas que encontramos ao longo desses 35 anos de caminhada.



A Comunidade Católica Obra de Maria nasceu em Recife, da experiência com a Renovação Carismática Católica, mas nunca se limitou a um movimento. Nosso compromisso é com a vida, com o ser humano, com a transformação silenciosa que acontece quando alguém é escutado, amparado e amado. A esperança, para nós, é uma vivência diária na prática. Ela está nas missões realizadas em cidades e aldeias africanas, nas casas simples do interior do Brasil, nas peregrinações que conduzem tantos de volta à fé. Não há fronteira para a caridade, e talvez esse seja o maior ensinamento que a Igreja pode oferecer hoje.



Quando saímos da audiência, o que levamos foi o reforço de um propósito. Nosso tempo pede testemunhos, e não discursos. Pede coerência nas palavras. Estar diante de um Papa, a autoridade máxima da nossa Igreja na Terra, e pela quarta vez, me recordou que a verdadeira evangelização acontece quando o Evangelho se torna gesto e quando o serviço se torna a linguagem mais clara da fé.



Gilberto Gomes Barbosa é fundador da Comunidade Católica Obra de Maria

