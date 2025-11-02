Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Arquidiocese de Olinda e Recife ganha oito novos diáconos que foram ordenados por dom Paulo Jackson na Catedral do SS Salvador do Mundo em Olinda

A decoração natalina do RioMar é um convite a celebração da maior festa da cristandade e de quem gosta de reviver belas recordações. O projeto que se estende as duas praças de eventos e se espalha nos quatro pisosdo mall, com guirlandas gigantes, cascatas de led e acessórios natalinos, mescla do contemplativo ao interativo com games e projeções, além de uma experiência multissensorial, com aromas especiais de baunilha e chocolate nos ambientes dos biscoitos de gengibre, um clássico das festas de Natal. Apresentação de Coros e de músicas alusivas à época e da atuação de 60 atores também nos transportam aos “Encantos de Natal RioMar”.



Natal Solidário

Em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, o RioMar promove nova edição do Natal Solidário. Há um localizado ao lado do cenário principal na Praça de Eventos 1, no Piso L1, que receberá doações de brinquedos novos e usados em bom estado que serão encaminhados para crianças das comunidades do entorno do empreendimento. As instituições beneficiadas serão a creche espírita Missionários da Luz e a creche escola Vovó Mariinha, localizadas nos bairros do Pina e Brasília Teimosa.



Ordenação

Arquidiocese de Olinda e Recife ganha oito novos diáconos. A ordenação aconteceu na última terça-feira (28), na Catedral do Santíssimo Salvador, em Olinda com a presença do clero e de fiéis. Três dos ordenados já estão a caminho do Ministério Sacerdotal e cinco serão diáconos permanentes. O arcebispo dom Paulo Jackson presidiu a cerimônia.



Concertos de Natal

Cecília Brennand, diretora-geral do projeto Aria Social, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, realiza a 4a edição do “Concerto de Natal”, em palco e estrutura em frente ao Palácio do Campo das Princesas. O musical acontece nos dias 5, 6 de dezembro, às 19h30, e no dia 07 de dezembro, às 17h30, sendo aberto ao público e gratuito. Cada cena é pensada como um fragmento de poesia visual.



Morada da Paz

No Dia de Finados “A Morada da Paz” está com uma programação que contempla missas e celebrações ecumênicas, música ao vivo para todos que desejam homenagear seus familiares. Toda a equipe do Morada da Paz estará disponível para acolher, indicar caminhos e auxiliar no que for preciso. A programação religiosa vai das 8h da manhã às 16h.



Jesus ensina a orar

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; O pão nosso de cada dia nos dá hoje; E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém”. Mateus 6:8-13



Seminaristas

O Seminário de Olinda, celebrou em sua capela a festa da padroeira com instituição dos ministérios de leitor e acólito a sete seminaristas. O arcebispo dom Paulo Jackson presidiu a celebração, falando sobre a importância da humildade e da missão de servir. Aos seminaristas entregou os evangelhos que representam a palavra Sagrada e depois o pão, significando comunhão. Presentes religiosos e fiéis.



Palestra doutrinária

Neste domingo, dia 02 de novembro, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove reunião pública doutrinária, em seu auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema “Depois da morte..." será apresentado por Osglay Izidio, diretor do Departamento de Comunicação Social Espírita (DECOM) da Casa de Itagiba, como é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, a palestra também pode ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.



Mensagens consoladoras

No Dia de Finados, a Federação Espírita-PE, irá promover uma ação solidária em cemitérios da Região Metropolitana. Ao longo deste domingo, 02 de novembro, os grupos vão distribuir mensagens consoladoras com as pessoas que forem visitar os túmulos dos seus entes queridos. Haverá, ainda, palestras doutrinárias em torno do tema "Esperanças e consolações", que será apresentado por Wilson Gomes, Gertrudes Santos e Rinaldo Cândido. Eles estarão, respectivamente, nos cemitérios Morada da Paz, em Paulista, das 8h às 9h; Santo Amaro e Parque das Flores - ambos no Recife -, das 10h às 11h.