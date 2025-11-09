O Valor Esquecido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em tempos em que a verdade parece negociável e a integridade se esconde atrás de aparências, somos convidados a enxergar o valor da honestidade

REVERENDO SAMUEL

GERMANO OLIVEIRA



Num mundo onde a verdade se dilui, a honestidade reluz como um farol moral — e espiritual.

“Na verdade, nunca será abalado; o justo ficará em memória eterna.” — Salmo 112:6



Um Chamado à Consciência

Em tempos em que a verdade parece negociável e a integridade se esconde atrás de aparências, somos convidados a enxergar um valor que jamais perdeu seu lugar diante de Deus: a honestidade. Este texto é um chamado à consciência e ao coração — para que voltemos ao estilo de vida que reflete o caráter do Pai e que vai além das palavras.



Ser honesto não é apenas dizer o que é certo, mas viver com dignidade, mesmo quando ninguém está olhando — envolve reverência e seriedade diante do eterno. Ser honesto é viver com firmeza, tendo um caráter moldado pelo temor a Deus.



Num mundo onde as aparências enganam, manter a fidelidade e a integridade se torna um verdadeiro desafio espiritual. Que esta reflexão reacenda em nós o desejo de sermos fiéis no pouco, íntegros no muito e luz viva no mundo que nos cerca.



“Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.” — Provérbios 12:22 A honestidade não é apenas falar a verdade, mas viver uma realidade alicerçada na retidão, buscando em Deus força para permanecer íntegro.



Honestidade: Alicerce da Comunhão Verdadeira

“Por isso, abandonem a mentira e falem a verdade ao próximo...” — Efésios 4:25

Se a honestidade molda o caráter, ela também sustenta os vínculos que construímos. Daniel é um exemplo claro de integridade: ao rejeitar os manjares do rei (Daniel 1:8), mostra que a lealdade à verdade é vital, mesmo sob pressão. Cada escolha honesta fortalece nossa comunhão com Deus e nossos relacionamentos com o próximo.



Ser honesto é praticar a transparência, escolher o que é puro e manter um caráter sólido, mesmo longe dos olhos humanos. “A integridade dos justos os guiará.” — Provérbios 11:3

Pequenos gestos — cumprir promessas, admitir erros, agir com retidão — tornam-se testemunhos vivos da luz que habita em nós.



Fidelidade no Cotidiano: Onde a Verdade se Prova. “Quem é fiel no pouco também é fiel no muito.” — Lucas 16:10.



Não é apenas nos grandes momentos que a integridade se revela — é no cotidiano que ela se prova autêntica. Devolver o troco, manter compromissos, ser sincero nas pequenas ações: essas atitudes revelam um coração verdadeiramente comprometido com os princípios do Reino. Ser fiel nas pequenas coisas constrói uma vida santa e fortalece relações baseadas em respeito e verdade.



A honestidade não deve ser algo esporádico — e sim um estilo de vida que reflete o caráter de Deus. Em Colossenses 3:9, Paulo nos exorta: “Não mintam uns aos outros...” — pois quem nasceu de novo renunciou às práticas antigas.



Escolher viver com dignidade é glorificar ao Senhor em cada gesto e palavra. Que nossas atitudes sinceras brilhem como luz na escuridão e iluminem o caminho para todos que nos cercam. A verdadeira honestidade é a fé em ação — silenciosa, firme e cheia da presença divina, refletida em cada escolha e atitude.



Que sejamos reconhecidos não apenas por nossas palavras, mas por uma vida que respira verdade. Pois onde há honestidade, há luz — e onde há luz, há Deus.



Samuel Germano de Oliveira é pastor da Igreja O Brasil Para Cristo. Pedagogo com especialização em Gestão e Coordenação Pedagógica e Direitos Humanos pela UFPE, é autor de diversas obras e revistas de temática cristã. É também um dos fundadores da Academia Pernambucana Evangélica de Letras (APEL).

