A juventude e as redes sociais
Quando queremos nos conectar com alguém, fazemos isso com o desejo de nos relacionarmos com a pessoa real, com aquilo que ela traz de mais essencial?
Clique aqui e escute a matéria
TIAGO MARCON
É muito importante constatarmos que nós, especialmente os jovens, temos um desejo profundo de conexão. Procuramos conexões o tempo todo: com a realidade em que estamos inseridos, as pessoas, os lugares. Fomos criados como seres de relação. Temos a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Ninguém é uma ilha isolada.
Fomos feitos para compartilhar a vida. E basta olharmos um pouco para a existência humana que logo percebemos a forma como se constituem as famílias, as amizades, os companheiros de trabalho, os colegas, pois estamos sempre nos conectando uns com os outros.
E nas redes sociais isso não é diferente. Elas se tornam um lugar de conexão, onde estabelecemos comunhão, criamos vínculos. Mas que tipo de conexões estamos formando? Qual é a qualidade dessas conexões? As redes, de fato, têm me aproximado mais das pessoas ou têm me distanciado delas? Quando queremos nos conectar com alguém, fazemos isso com o desejo de nos relacionarmos com a pessoa real, com aquilo que ela traz de mais essencial? Queremos e buscamos um laço profundo, concreto?
Com a possibilidade de nos conectarmos também por meio das redes sociais, nas quais expomos nossas vidas, compartilhamos ideias, conhecemos novas pessoas — tudo isso representa uma grande oportunidade. Porém, essa oportunidade também pode se tornar um grande risco. É inevitável termos contato com esse mundo digital. E mais: precisamos saber como fazer bom uso dessas redes, desses meios que nos foram concedidos, para que, realmente, possamos nos conectar com mais pessoas e compartilhar vida.
As redes precisam ser um meio de comunhão e crescimento — e não de destruição e distanciamento. Não podemos nos enganar! Muitas vezes, achamos que estamos conectados com várias pessoas, mas, na verdade, estamos distantes, isolados. Por isso eu e você precisamos estar muito atentos e nos perguntar: o que as redes têm produzido em nós? Têm nos aproximado? Têm nos agregados? Nas conexões estabelecidas, o que compartilho e o que recebo? Isso tem me ajudado a crescer como pessoa e a estabelecer vínculos, a ser mais humano? Ou, pelo contrário, tenho apenas tentado transmitir uma imagem ilusória sobre mim mesmo?
A exposição saudável é aquela em que compartilho sentimentos, ideias, reflexões, momentos que vivo, e isso é muito bom. E quando o compartilhamento deixa de ser saudável? É quando exponho aspectos íntimos, tão delicados que nem todas as pessoas estão preparadas (ou são dignas) para receber aquilo que estou mostrando. Por quê? Porque é algo sagrado. Por isso preciso ter filtro, discernimento, entendimento e uma reflexão mais profunda para saber o que devo ou não devo expor nas redes sociais. Muitas vezes, quando algo cai na rede, é praticamente irreversível. Não posso simplesmente apagar da memória das pessoas aquilo que elas viram, mesmo que eu delete uma postagem. Por isso precisamos estar muito atentos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A exposição saudável é aquela que agrega, e nem sempre são situações agradáveis,: às vezes, são desafios e realidades difíceis que estamos enfrentando. Sem contar que, hoje, as redes sociais se tornaram, para os jovens, um meio potente de compartilhar a vida — e a vida que vivemos com Deus. Faço essa experiência de vida. Todas as vezes que tive a oportunidade de compartilhar, pelas redes sociais, vivências, desafios, lutas que enfrentei, percebi que outras pessoas também foram edificadas. Porque evangelizar é isso: é dar a vida que se vive.
As redes sociais se tornaram um meio concreto para isso. Eu evangelizo, compartilho a vida e as experiências, inclusive, os meus próprios desafios. Mas preciso entender, como nos ensinam os sábios: “que proveito posso tirar de tudo isso para ser uma pessoa melhor?”
A rede social não é lugar para gerar conflitos ou fazer postagem com o objetivo de causar inveja nos outros. É um lugar de compartilhamento de vida com responsabilidade. Lembremos que fomos criados para viver junto com os outros, e para isso precisamos estabelecer conexões; e as redes sociais podem se tornar um meio concreto para que isso aconteça, desde que saibamos usá-las bem. Se assim fizermos, as redes, de fato, se tornam meios pelos quais podemos edificar e ser edificado por outras pessoas.
Tiago Marcon é membro da Comunidade Canção Nova, responsável pela Imersão Missionária da Canção Nova no Chile.