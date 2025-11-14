Com 54 metros, estátua de Nossa Senhora de Fátima supera altura do Cristo Redentor e é inaugurada no Ceará
A montagem da estátua começou em 2024, com o município já anunciando que seria o maior homenageando à Nossa Senhora de Fátima no Brasil
Na tarde desta quinta-feira (13), no município de Crato, no sertão do Cariri cearense, foi inaugurada uma escultura em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, com aproximadamente 54 metros de altura, considerada a maior do mundo dedicada à santa.
Além disso, ela ultrapassou a altura do Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro, que possui 38 metros de altura.
A montagem da estátua começou em 2024, com o município já anunciando que seria o maior homenageando à Nossa Senhora de Fátima no Brasil.
Cerimônia de inauguração
A celebração começou com uma missa especial realizada no palco montado em frente ao monumento, seguida pela bênção inaugural da imagem. O local ficou cheio de fiéis que chegaram cedo para garantir um bom lugar e acompanhar toda a programação.
Além da cerimônia, o público também assistiu a apresentações musicais de Irmã Raquel e Patrícia e do padre Fábio de Mello, uma das atrações mais esperadas da noite.
A obra integra o denominado “Complexo Religioso Nossa Senhora de Fátima, que além da estátua abriga uma réplica da Capela das Aparições de Fátima, localizada em Portugal.
Contexto e significado
O monumento foi idealizado pelo escultor Ranilson Viana, de Petrolina (PE), e erguido no bairro Barro Branco.
Segundo a diocese local, mais de 100 caravanas vindas de seis estados do Nordeste confirmaram presença para a inauguração, o que reforça o caráter de romaria da obra.
A administração municipal mobilizou uma grande operação de segurança, trânsito e atendimento aos visitantes, prevendo receber mais de 35 mil fiéis durante o evento.
O governador Elmano de Freitas participou da cerimônia ao lado do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana; do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira; do prefeito do Crato, André Barreto; e de outras autoridades.
“É uma alegria muito grande estar hoje na cidade do Crato, a cidade mais católica do Brasil. Essa nova imagem expressa o fervor mariano do povo do Crato, do povo do Cariri”, pontuou o governador.
Impacto para o turismo
Com essa nova imagem, a região do Cariri reforça sua vocação como destino de turismo religioso, uma atividade que movimenta, em média, R$ 2,5 milhões por ano.
O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, destacou a importância do monumento para o Cariri.
“Essa imagem simboliza esperança, proteção e consolo. Que esse espaço possa ser sempre um espaço de orações e reflexão. Porque o mundo está precisando de amor, fraternidade, carinho e proteção”, pontuou o ministro.
A escultura supera em altura vários monumentos católicos no Brasil e no mundo, se consolidando como um marco tanto espiritual quanto arquitetônico.
Segundo o coordenador da comissão de planejamento do evento, com a inauguração concluída, espera-se que o local passe a representar permanentemente no calendário de romarias da região a partir de 2026.
A expectativa é que o fluxo de visitantes aumente e beneficie o comércio local, serviços de hospedagem e transporte, além de fortalecer a identidade religiosa do Cariri.