As grandes transformações que se iniciaram desde o advento do Espiritismo, em 1857, trarão progresso marcado por agitações de todos os lados

JOSÉ EDSON

F. MENDONÇA

“Desperta, tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá”. (Paulo, Efésios, 5:14)



Compulsando, na palma da mão, a enciclopédica Internet, senti-me tocado intimamente por essa máxima em epígrafe, que me desafiou a examinar, sob a luz da sabedoria do “conhece-te a ti mesmo”, inquirindo-me se já despertei para a importância de parar, refletir, analisar e por em ação a minha responsabilidade como cristão, no que concerne a esse chamamento do Mestre.



Continuando a vasculhar aquela extraordinária fonte, encontrei na lição “Acorda e ajuda”, no cap. 143, do livro “Fonte Viva”, do mentor espiritual Emmanuel, uma oportuna lição adicional: “Aprende a participar da luta coletiva. Sai, cada dia, de ti mesmo, e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas...”. Isso aguçou-me mais ainda, e me fez lembrar daquela memorável exortação de Jesus: “Tive fome, e me destes de comer? Tive sede, e me detes de beber? Estive nu, e me vestistes? Doente, e me fostes ver? Preso, e me visitastes?... - Senhor, quando foi que Te vimos com fome e Te demos de comer...”, e Jesus arrematou: “todas as vezes que socorrentes a um dos pequeninos do Meu Pai, foi a mim que o fizestes. Mat. 25: 35-45.



Além disso, Emmanuel, enfatiza ainda naquela mesma mensagem acima, que “dentre os mortos há os mortos de espírito - os que ainda não se despertaram para o trabalho de conscientização espiritual, espíritos prisioneiros das ilusões da matéria, que trazem a consciência adormecida, são mortos que sepultam mortos”, e conclui: “há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer”.



Por outro lado, em “A Gênese, os milagres e as predições”, cap. 18, “Os tempos são chegados”, Allan Kardec esclarece que são chegados os tempos em que a Terra e seus habitantes experimentarão situações graves, agitações e turbulências de toda ordem; “revoluções e transformações gerais assolarão todo o planeta; chegamos a um período de transformação em que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos”.

Essas grandes mudanças e transformações que se iniciaram desde o advento do Espiritismo, em 1857, “trarão progresso marcado por agitações de todos os lados, em que o orbe terrestre como que sacudido por uma espécie de febre é impelido por invisível força. Não são mais as entranhas físicas do globo terrestre que se agitam, mas as entranhas da humanidade como um todo”. Acrescenta que “os humanos têm realizado incontestáveis progressos nas ciências, nas artes e no bem-estar material, no entanto, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, capaz de lhes assegurar o bem-estar moral”. As revoluções agora são de ordem moral, imprescindíveis para elevar os sentimentos e combater tenazmente o egoísmo e o orgulho (as duas maiores chagas do homem terreno).



Neste contexto, assevera o Espírito Verdade: “Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. (Evang. Seg. Espiritismo, Prefácio).

Portanto, são chegados os tempos da maturidade e da responsabilidade espiritual, do verdadeiro sentido do “amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”.



Destarte, desperta tu que dormes! Abre os olhos e vê o que é real e não o ilusório e o fantasioso. Levanta-te dentre os mortos, isto é, exonera-te daqueles que nada querem de útil e definitivo, pois, é hora de acordar e assumir o compromisso consciencial de se engajar na luta pela regeneração moral da Terra, de mãos dadas com todos, sem excluir os “mais pequeninos do Pai”. Será que efetivamente, Jesus conta conosco como seareiros da grande tarefa de redenção da humanidade, coração a coração?

José Edson F. Mendonça presta colaboração ao movimento espírita, como escritor, palestrante e trabalhador do Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220, Campo Grande - Recife/PE