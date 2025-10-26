fechar
Religião | Notícia

A Religião do Futuro

A doutrina Espírita nos ensina a ampliar o olhar, a compreender os princípios das Leis Divinas e aplicá-los a nossa vida cotidiana

Por JC Publicado em 26/10/2025 às 0:00
Esdmundo Mendonça
Esdmundo Mendonça - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

EDMUNDO GODOY

DE MENDONÇA


A doutrina Espírita nos ensina a ampliar o olhar, a compreender os princípios das Leis Divinas e aplicá-los a nossa vida cotidiana. Estamos submetidos a um planejamento maior, sujeito a revelações graduais: “Os Espíritos não nos ensinaram em todos os tempos o que nos ensinam hoje, porque não se ensina as crianças o que se ensina aos adultos... cada coisa tem o seu tempo” (Q. 801 – L. Espíritos(A.Kardec). No Capítulo VI da Gênese(A.Kardec), o Espírito Galileu Galilei nos orienta que “O Tempo é Eterno, e que o Espaço é Infinito”, que vivemos seus recortes, e em cada um deles aprendemos e evoluímos, nas inúmeras experiências da Alma humana (encarnações) rumo a sua plenitude.


Nesse caminhar verificamos o conceito de “Religião”, que, segundo Cícero, vem de relegere (“reler, reverenciar”), e segundo Lactâncio e Agostinho, de religare (“religar ao Divino”). Ambas as visões se complementam: uma voltada à interioridade, outra à transcendência. Entre os filósofos gregos, não havia religião institucional, mas busca racional pela Causa Primeira — “o Uno” — por meio da contemplação e da sabedoria. No Oriente, o Hinduísmo entende religião como Dharma, caminho de harmonia; o Budismo enfatiza a iluminação interior; todas apresentam a religião como caminho, não destino.


Na doutrina Espírita, Emmanuel nos diz: “a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios; dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir, são como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram... Fo-Hi, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter. Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do Princípio, emissários da sua doutrina de amor. ”


Convergindo os conceitos, Sathia Say Baba, um Avatá Indiano, um mensageiro do Cristo, no seu recorte de Tempo e de Espaço nos revela: “Existe Somente uma religião, a religião do Amor; existe somente uma linguagem, a linguagem do coração; existe somente uma casta, a casta da humanidade; existe somente um Deus, e ele é onipresente. Todas as Religiões são facetas da mesma verdade. Todas as Escrituras são sagradas, todos os locais de devoção são sagrados. Todas as religiões estão procurando o mesmo e único Deus, embora os chamem de nomes diferentes”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Jesus, nosso Governador Planetário, o Espírito mais perfeito que nos serve de Guia e Modelo (L. dos Espíritos – A.Kardec – Q.625), no evangelho de (João, 10: 14-16.) nos diz :“Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas... Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco...e haverá um só rebanho e um só pastor”.


Com estas palavras nos aponta para a unificação das consciências em torno das Leis Divinas universais. “Ela se fará pela força das coisas, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações; far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências; pelo progresso das ciências ... Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza... Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade...

A religião, que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça à razão e às legítimas aspirações do coração e do espírito; ... enfim, a que fundar na Terra o reinado do Bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais.”. (A.Kardec, A Gênese. Cap. XVII, item 32).


A religião do futuro integrará ciência, filosofia e moral, promovendo o desenvolvimento integral do ser humano. Esta Religião não estará aprisionada em templos físicos, mas manifestar-se-á na conduta moral, na caridade, na prática do bem e no amor ao próximo. “Tende como Templo o Universo; como Altar a Consciência; como Imagem Deus; como Lei a Caridade e como Religião o Amor;” (Leon Denis).
Avante Família Humana, sigamos o Cristo, o Bom Pastor!


Edmundo Godoy de Mendonça – Trabalhador da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins – Peixotinho – Recife – PE. Empresário do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

 

Leia também

Agir com Jesus

Agir com Jesus
Aspectos do Espiritismo

Aspectos do Espiritismo

Compartilhe

Tags