Aspectos do Espiritismo

JOSÉ EDSON F. MENDONÇA

Allan Kardec nos diz que o Espiritismo “é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, com consequências morais. Como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos; como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações”. Aduz o Codificador e coautor do Espiritismo, que “a religião vivenciada pelo Espiritismo pode conciliar-se com todos os cultos e maneiras de adorar a Deus e constitui o laço que deve unir todos os homens, numa santa comunhão de pensamentos, sob a bandeira da fraternidade universal”.

Outrossim, o ilustre organizador resume os princípios básicos do Espiritismo em cinco pontos principais: 1) Existência de Deus, 2) Imortalidade da alma, 3) Comunicabilidade dos Espíritos (mediunidade), 4) Lei de Evolução (reencarnação), e 5) Pluralidade dos Mundos Habitados.

O Espiritismo, tem na existência de Deus, como Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, seu fundamento primordial. Comprova também, que não há morte: o decesso físico não determina o término da vida, pois, a mesma continua normalmente, em uma outra etapa, no mundo espiritual, pois, o espírito ao desencarnar, apenas se liberta da matéria.



Por sua vez, a comunicabilidade dos espíritos conosco, se faz pela mediunidade - intercâmbio natural entre os dois mundos -, patenteando a nossa sobrevivência ao fenômeno da finitude. Por sua vez, a reencarnação, com a volta do espírito a um novo corpo físico, tantas vezes quantas forem necessárias ao burilamento moral do espírito, em direção à angelitude, assegura a pluralidade das existências, atestando a ação da misericórdia infinita do nosso Pai Criador, dando-nos sempre novas oportunidades de continuar a nossa evolução, atestando a lei do progresso, como determinismo divino; ademais, somente a reencarnação é capaz de explicar a justiça perfeita de Deus, tornando possível entender as desigualdades inerentes à jornada evolutiva de cada ser humano individualmente. Já, pela pluralidade dos mundos habitados, ou seja, o “Na Casa de Meu Pai há muitas moradas”, Kardec enfatiza que “Deus povoou os mundos de seres vivos (inteligentes), concorrendo todos ao objetivo final da Providência; acreditar que os homens estão limitados ao único ponto que habitamos no Universo, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não nada faz inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de apenas recrear nossa visão! Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes”.

Além desses pontos fundamentais, a Doutrina Espírita apresenta como sua principal bandeira o lema “Fora da Caridade não há salvação”, a lei de causa e efeito, ou ação e reação, a lei do progresso, entre outros tantos aspectos relevantes.



Sobre a caridade, Allan Kardec dedicou todo o capítulo XV de “O Evangelho Segundo O Espiritismo” a discorrer sobre essa virtude maior que, em realidade, compreende e abarca praticamente todas as qualidades que precisamos desenvolver na prática do amor. Inclusive o coautor ressalta a excelência da resposta dos Espíritos superiores quando revelaram que, segundo o entendimento do próprio Mestre Jesus, a caridade compreende Benevolência para com todos, Indulgência para as imperfeições dos outros e Perdão das ofensas, o que nos enseja a auto observar-nos procurando aferir em que grau estamos auto aplicando cada um desses três pilares.

Já, a lei de causa e efeito, ou, ação e reação, nos concita a nos colocarmos diante das nossas consciências, a refletir sobre a responsabilidade das nossas escolhas e das consequências decorrentes das mesmas. Ainda o Espiritismo nos esclarece sobre a lei do progresso que a cada um de nós compete entender que nós somos os próprios agentes da nossa própria evolução em direção à angelitude.



Portanto, compreende-se que a observância dos aspectos fundamentais tão bem explicados pelo Espiritismo conduz o homem consciente a um estado de constante aperfeiçoamento moral e espiritual, a expressar-se em pensamentos, sentimentos e ações cada vez mais cristãos, configurando-se assim, no objetivo primordial da Doutrina Espírita, que leva à renovação moral da humanidade rumo ao mundo de regeneração que nos espera. Avancemos com Jesus!

José Edson F. Mendonça é colaborador da causa espírita, como escritor, palestrante- evangelizador e membro do Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220, Campo Grande, Recife/PE.